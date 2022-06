Ngày 3-6, không ghi nhận ca tử vong do COVID-19

(PLO)- Hôm nay nước ta không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.080 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Bản tin Bộ Y tế chiều tối 3-6 công bố cả nước ghi nhận 1.039 ca nhiễm mới, tất cả đều là ca bệnh trong nước. Số ca COVID-19 hôm nay giảm 49 ca so với ngày trước đó tại 46 tỉnh, thành phố (có 770 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.723.673 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.303 ca nhiễm). Hôm nay cả nước công bố 9.146 ca COVID-19 khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.486.806 ca. Hiện cả nước còn 51 ca COVID-19 nặng, trong đó, 43 ca thở oxy qua mặt nạ, 2 ca thở oxy dòng cao HFNC, 1 ca thở máy không xâm lấn, 3 ca thở máy xâm lấn, 2 ca phải can thiệp ECMO. Hôm nay nước ta không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.080 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN). Trong ngày 2-6 có 99.737 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 221.658.034 liều, trong đó: Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 199.560.991 liều: Mũi 1 là 71.479.837 liều; Mũi 2 là 68.793.130 liều; Mũi 3 là 1.507.118 liều; Mũi bổ sung là 15.054.764 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 42.413.566 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 312.576 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.476.752 liều: Mũi 1 là 8.939.022 liều; Mũi 2 là 8.537.730 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 4.620.291 liều: Mũi 1 là 4.126.975 liều; Mũi 2 là 493.316 liều.