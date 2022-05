Ngày đầu công an huyện, xã cấp biển số xe: Thuận lợi, nhanh chóng, dân hài lòng

Trong ngày đầu Công an quận Bình Thạnh và Công an năm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (TP.HCM) chính thức thực hiện công tác đăng ký ô tô, xe máy theo Thông tư 15/2022 (sửa đổi Thông tư 58/2020) của Bộ Công an đã có khá nhiều người dân đến làm thủ tục.

Người dân không cần đi xa

Công tác đăng ký ô tô, xe máy được thực hiện ngay tại quận, huyện mình cư trú khiến người dân hài lòng vì không cần phải đi xa để đăng ký biển số xe như trước đây.

Trong ngày đầu tiên, các cán bộ đội đăng ký xe tại quận Bình Thạnh, năm huyện và 58 xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM đã hỗ trợ người dân làm thủ tục rất nhanh chóng. Nhiều người dân được nhận biển số xe ngay trong ngày.

Theo ghi nhận của PV vào lúc 8 giờ ngày 21-5 tại Công an huyện Nhà Bè, một số người dân đã đến đăng ký xe từ sớm.

Anh Trần Phước Trung (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM) chia sẻ: Việc phân cấp chính quyền cấp xã, phường được cấp biển số xe gắn máy giúp cho người dân đi lại thuận lợi. Hơn nữa, khi thực hiện việc này tại xã, phường thì số lượng đăng ký không quá nhiều nên người dân không phải chờ đợi lâu.”

Cũng trong sáng hôm nay, điểm đăng ký xe tại Công an quận Bình Thạnh có khá nhiều người dân đến làm việc. Hồ sơ được giải quyết khá nhanh chóng, trong buổi sáng, nhiều người đã được nhận biển số xe mang về nhà.

Chị Trần Thị Hữu Hiền (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết các cán bộ công an tại đây hỗ trợ người dân rất nhiệt tình và nhanh chóng.

“Trước đây đăng ký tại địa điểm cũ thì đại trà, đông quá nên người dân phải chờ lâu. Còn ở đây số lượng người ít hơn nên mọi việc rất nhanh chóng, thuận lợi”- chị Hiền nói.

Chị Hiền cho biết trước đó đã được cán bộ phường thông báo qua zalo, từ 21-5 Công an quận Bình Thạnh sẽ trực tiếp đăng ký, cấp biển số xe máy trên địa bàn quận thay vì tại đội đăng ký xe. Chị đã đến từ sớm để làm thủ tục và nhận viển số ngay trong buổi sáng.

Cấp biển số xe ngay trong ngày

Một vị trong đội đăng ký tại Công an huyện Nhà Bè chia sẻ, thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mới sẽ được cơ quan chức năng thực hiện đúng quy trình, thủ tục và cấp biển số xe cho người dân ngay trong ngày. Sau hai ngày hành chính tiếp theo, người dân sẽ đến để nhận giấy đăng ký xe (cà vẹt xe).

Tương tự như vậy, đối với thủ tục sang tên đổi chủ, trường hợp cơ quan công an xác minh hồ sơ hợp lệ theo đúng quy định, người dân cũng được hoàn thành thủ tục nhận biển số ngay trong ngày.

Trao đổi với PLO, Trung tá Trần Trọng Hậu, Đội phó Đội đăng ký xe Công an huyện Nhà Bè cho biết, thực hiện theo Thông tư 15/2022 của Bộ Công an, việc chuẩn bị cho công tác đăng ký ô tô, mô tô được thực hiện kỹ từ khâu trang thiết bị.

“Bước đầu, cơ sở vật chất của công an xã và công an huyện có gặp một số khó khăn nhưng đã được sự hỗ trợ của Công an TP.HCM, sự phối hợp nghiệp vụ giữa các đơn vị liên quan nên đã trang bị đầy đủ trang thiết bị và kỹ thuật nghiệp vụ để phục vụ người dân tốt nhất. Ngay cả khu vực xét xe ô tô cũng đã được thực hiện xanh bãi” - ông Hậu nói.

Cũng theo ông Hậu, Thông tư 15 quy định phân cấp như vậy sẽ khiến người dân đạt mức hài lòng cao nhất khi đi đăng ký, cấp biển số xe vì tiết kiệm thời gian và quãng đường di chuyển.

“Việc này cũng giúp phần giảm tải cho các điểm đăng ký xe như cũ. Lượng xe mô tô đăng ký hàng ngày tại đội CSGT huyện Nhà Bè có khoảng 40-50 chiếc, chưa kể các loại xe chuyển từ các vùng khác trong tỉnh, ngoài tỉnh và sang tên” - ông Hậu nói thêm.

Ông Hậu cũng cho biết, nhằm đưa thông tin chính thống đến từng người dân, cơ quan chức năng đã tuyên truyền qua nhiều hình thức khác nhau như đài phát thanh công an huyện, trên các loại hình mạng xã hội và tận các điểm tiếp dân của từng xã.