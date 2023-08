Ngày đầu làm biển số định danh: Đường truyền chậm, cập nhật dữ liệu còn khó khăn

(PLO)- Quá trình triển khai làm biển số định danh, hệ thống đường truyền còn chậm, cập nhật dữ liệu còn khó khăn.

Ngày 15-8, trao đổi với PLO một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thực hiện Thông tư số 24 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, phòng đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh triển khai cho toàn lực lượng CSGT toàn tỉnh và công an xã.

“Ngày đầu tiên triển khai Thông tư 24, người dân vẫn đến làm việc bình thường, chưa thấy ai có ý kiến thắc mắc gì. Cơ bản người dân đã nắm được quy định về định danh biển số”, vị lãnh đạo này cho hay.

Tuy nhiên, theo vị này, quá trình triển khai, đường truyền vào máy chậm, cập nhật dữ liệu còn khó khăn. “Sáng nay, đường truyền của tất cả các máy đều chậm do quá tải”, vị lãnh đạo này cho hay.

Ngồi chờ ở hàng ghế, nơi làm thủ tục đăng ký quản lý phương tiện của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, chị Nguyễn Bảo Quyên (38 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) cho biết chị mới mua ô tô và đến đây để làm thủ tục cấp biển số mới.

“Tôi được biết, hiện nay quy định mới khi BKS cấp mới sẽ được định danh vào ứng dụng định danh điện tử VNeID. Đây là quy định mới, sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người dân”, chị Quyên cho hay.

Còn anh Nguyễn Bá Hùng (ngụ TP Buôn Ma Thuột) cho hay, Thông tư 24 yêu cầu các phương tiện phải đăng ký chính chủ. “Theo tôi, đây cũng là thời điểm “truy” các phương tiện có biển số đẹp… nhưng đứng tên của người khác. Thông qua cách làm này, nhiều phương tiện có do trộm cắp cũng sẽ bị thu hồi, trao trả lại cho người bị mất”, anh Hùng chia sẻ.

Cùng ngày, lãnh đạo phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết hệ thống máy cập nhật dữ liệu ở đơn vị cũng khó khăn khi làm các thủ tục đăng ký xe.

VŨ LONG