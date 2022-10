Nghệ An có tân Giám đốc Sở Tài chính

(PLO)- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An, ông Trịnh Thanh Hải, được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Chiều 7-10, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Thanh Hải giữ chức Giám đốc Sở Tài chính thay ông Nguyễn Xuân Hải- nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, ngày 4-10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định số 3033 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Hải có 28 năm công tác trong ngành Thuế, trong đó, có 20 năm giữ các cương vị lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung mong tân Giám đốc sở Tài tỉnh chính nhanh chóng tiếp cận công việc tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Trước hết là phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách của năm 2022.

Đồng thời, kiểm soát tốt nhiệm vụ chi ngân sách đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, nhất là trong điều kiện tỉnh đang chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai, lũ ống lũ quét. Rà soát lại nguồn chi, ưu tiên cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Phối hợp các ngành liên quan đẩy nhanh vốn đầu tư công. Ngành cũng cần thực hiện tốt quản lý tài chính, tài sản công và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đối số để ngành tài chính thực sự minh bạch, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An.

Ông Trịnh Thanh Hải (48 tuổi, quê Nghệ An), trước khi giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An ông từng là chuyên viên Chi cục Thuế TP Vinh; Phó phòng thanh tra, Trưởng phòng Thanh tra, Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ; Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Quỳ Hợp, Phó Cục trưởng Cục Thuế và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng gửi lời cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của ông Nguyễn Xuân Hải - nguyên Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An trong suốt 40 năm công tác, trong đó có 23 năm công tác trong ngành Tài chính.

ĐẮC LAM