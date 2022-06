Nghi án giết người yêu do ghen tuông rồi tự sát ở Đồng Tháp

Ngày 2-6 Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ nghi án người đàn ông giết người tình rồi treo cổ tự sát.

Theo thông tin ban đầu, NVC (58 tuổi) có quan hệ tình cảm với NTKH ( 46 tuổi, bán vé số, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp). Vào sáng cùng ngày, do ghen tuông nên C đã đâm người yêu tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Tháp Mười nhanh chóng chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ đến hiện trường điều tra, truy bắt hung thủ.

Đến 7 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện C tử vong trong tư thế treo cổ ở bờ ruộng cách hiện trường khoảng 1km.