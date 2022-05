Nghi can sát hại 3 người gia đình nhà vợ lên kế hoạch 2 năm nay

Trưa 30-5, Công an tỉnh Phú Yên đã di lý Đoàn Minh Hải (34 tuổi, ngụ khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) về Phú Yên.

Trước đó, tối 29-5, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cùng lãnh đạo Công an thị xã Đông Hòa đã trực tiếp vào TP.HCM để lấy lời khai, chỉ đạo việc di lý phục vụ điều tra.

Xác định ngay nghi can từ lời kể của bé gái 3 tuổi

Theo Đại tá Tuấn, ngay sau khi bị bắt giữ, Hải khai nhận, tường trình rành mạch hành vi sát hại ba người trong gia đình vợ cũ là chị Nguyễn Thị Dương (28 tuổi, vợ cũ của Hải), ông Nguyễn Cu (60 tuổi, cha chị Dương) và bà Lê Thị Liền (58 tuổi, vợ ông Cu, cùng ngụ phường Hòa Hiệp Trung).

Đại tá Tuấn thông tin: ngay sau khi xảy ra vụ trọng án trên, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã cử lực lượng về Phú Yên phối hợp truy xét.

Chỉ gần hai tiếng đồng hồ sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã nhanh chóng xác định nghi can gây ra vụ án.

Việc xác định nghi phạm được dựa trên kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lời khai những người liên quan cùng các biện pháp nghiệp vụ khác.

Đặc biệt, khi tìm thấy bé gái NTTV (con chung của Hải và chị Dương) đang ở nhà nội, lực lượng công an đã xác định Đoàn Minh Hải chính là hung thủ đã sát hại ba người trong gia đình ông Cu. Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng cháu V. kể rõ việc cha đã đánh, đâm mẹ, ông bà ngoại của cháu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an cũng nhanh chóng xác định Hải đã vào TP.HCM lẩn trốn. Công an tỉnh Phú Yên đã báo cáo thứ trưởng Bộ Công an để được chỉ đạo.

Tổ công tác của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang có mặt tại TP.HCM đã phối hợp lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an truy bắt Hải.

Đến chiều tối 29-5, lực lượng công an xác định Hải đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở quận 12, TP.HCM. Đến 19 giờ 15 cùng ngày, lực lượng công an không chế, bắt giữ Hải khi nghi phạm đang đi xe máy trên đường ở quận 12.

Nghi phạm lên kế hoạch giết gia đình vợ gần hai năm nay

Khi được đưa ra khỏi xe, vào phòng làm việc ở trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, Hải tỏ ra rất bình tĩnh, nói không cần còng chân mà sẽ hợp tác, khai đầy đủ, không giấu giếm gì.

Hải tường trình đầy đủ diễn biến, hành vi giết chết ba người trong gia đình vợ cũ với giọng lạnh lùng, vô cảm.

Theo đó, Hải và chị Dương kết hôn năm 2018 rồi sinh bé gái NTTV năm 2019. Hải và gia đình vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên sau khi chị Dương con được vài tháng, vợ chồng Hải ly hôn.

Chị Dương đưa con gái về nhà cha mẹ ruột của mình sinh sống. Từ đó, Hải và chị Dương cũng như Hải và những người trong gia đình phía vợ liên tục xảy ra mâu thuẫn, căng thẳng. Hải kể mình nhiều lần đến thăm con nhưng gia đình vợ cũ không cho gặp. Hải cũng nói không muốn vợ cũ quen với người đàn ông khác trước mặt mình.

Nghi can Đoàn Minh Hải khai đã có ý định giết gia đình vợ cũ gần hai năm nay. Khoảng một năm nay, Hải đã lên kế hoạch cụ thể, chuẩn bị cho việc sát hại những người trong gia đình vợ cũ. Hải nhiều lần có ý định dùng dao giết vợ, cha mẹ vợ nhưng bạn bè can ngăn nên chưa ra tay.

Khoảng 12 giờ ngày 28-5, Hải bỏ một chiếc búa đóng đinh, một con dao dài hơn 20 cm vào bao nhựa chạy xe máy đến nhà cha vợ cũ cách nhà Hải hơn 400 m.

Lúc này, trong căn nhà chỉ có vợ chồng ông Cu- bà Liền, chị Dương cùng cháu V. Hải ngồi trước cửa nhà ông Cu nhưng không ai nói gì.

Đến 13 giờ 45, Hải vùng đứng dậy, cầm búa chạy vào nhà tấn công vùng đầu ông Cu làm ông này gục tại chỗ. Khi bà Liền cùng cùng chị Dương kêu la thì Hải dùng búa tấn công hai mẹ con bà Liền, khi cả hai bất tỉnh, Hải tiếp tục dùng dao tấn công...

Hải kéo vợ chồng ông Cu vào căn một phòng, chị Dương vào một căn phòng, dùng mền, khăn, áo quần cũ lau các vết máu trên nền nhà.

Sau khi sát hại ba người, Hải ôm con gái đi về nhà, giao cho cha ruột nói cha hãy nuôi cháu. Sau đó, Hải quay trở lại nhà vợ cũ hai lần để xem các nạn nhân chết chưa. Hải nói ngồi nói chuyện với vợ cũ đã chết, nhìn mặt lần cuối rồi lấy xe máy chạy lòng vòng gần nhà.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, Hải mượn xe máy của người thân chạy vào TP.HCM. Khi đến xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), Hải xin người quen 200.000 đồng để đổ xăng. Khi đến đèo Cổ Mã thuộc huyện Vạn Ninh, Hải vứt vào ven đường cái quần dính máu mặc khi gây án.

Đến rạng sáng 29-5, Hải tới TP.HCM, tìm đến nhà một người bạn ở quận Bình Tân xin ở tạm. Sau đó, Hải bị bắt giữ.

Đại tá Võ Duy Tuấn hỏi Hải có ân hận với tội lỗi đã gây ra không. Hải trả lời ráo hoảnh: “Có gì đâu mà ân hận! Họ đã sỉ nhục tôi thì họ phải chết thôi! Tôi biết rõ ràng mình vi phạm pháp luật, biết từ đầu nhưng tôi chấp nhận".

Khi cán bộ công an hỏi vì sao không đầu thú mà bỏ trốn sau khi gây án, Hải trả lời vì muốn vào TP.HCM làm rồi suy nghĩ thêm. Ngoài ra, Hải còn muốn gặp con mình vì con còn quá nhỏ.

Theo Đại tá Tuấn, bước đầu Hải khai rất mạch lạc diễn biến, hành vi phạm tội và có tính chất rất lạnh lùng. Hiện cơ quan điều tra xác định Hải gây án một mình, không có đồng phạm.