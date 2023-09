Nghi làm giả giấy ủy quyền để xuất khẩu sầu riêng chính ngạch

Ngày 20-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết thường trực Huyện ủy đã báo cáo Tỉnh ủy, đồng thời chỉ đạo Công an huyện điều tra, xử lý nghiêm vụ làm giả giấy ủy quyền xuất khẩu sầu riêng. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Nhiều xe container tập trung ở huyện Krông Pắk để mua sầu riêng. Ảnh: VŨ LONG

Chủ tịch xã phát hiện giấy ủy quyền xuất khẩu giả

Ông Nguyễn Phụng Minh, Chủ tịch UBND xã Ea Yông, Krông Pắk kể: cuối tháng 8-2023, ông nhận một tin nhắn qua zalo cá nhân, trong đó có giấy ủy quyền xuất khẩu ghi ngày 10-8-2023 gửi Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII-Lạng Sơn.

Bên ủy quyền là Hợp tác xã (HTX) Cây ăn trái Krông Pắk, mã vùng trồng VN-ĐLOR-0088. Bên được ủy quyền là Công ty TNHH Thương mại-đầu tư Vạn Phát Thành (viết tắt là Công ty Vạn Phát Thành, tỉnh Vĩnh Long), đại diện là ông Trần Hoàng Trọng, giám đốc công ty này. Văn phòng công chứng Phan Hữu Thọ (huyện Krông Pắk) chứng thực ngày 19-8.

Nội dung là ủy quyền để xuất khẩu sầu riêng quả tươi sang Trung Quốc từ ngày 10-8 đến ngày 31-12-2023. Sau khi nhận ủy quyền của HTX Cây ăn trái Krông Pắk, Công ty Vạn Phát Thành được phép ủy quyền ủy thác cho bên thứ ba xuất khẩu sầu riêng.

“Vừa xem trên Zalo, tôi khẳng định đây là giấy này làm giả từ con dấu của UBND xã Ea Yông đến chữ ký của chủ tịch UBND xã. Tôi chưa hề biết mặt, mũi công ty này là ai cả. Tôi cũng nhận định có thể việc làm giả này có tổ chức, chứ không phải một cá nhân đứng ra”- ông Minh nói.

Phát hiện sự việc bất thường này, ngay lập tức, ông Minh làm văn bản trình báo đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk. “Ban đầu tôi nghĩ do cơ quan xuất khẩu sầu riêng ở địa bàn xã Ea Yông làm giả. Nhưng khi Công an huyện Krông Pắk vào cuộc, đơn vị liên quan không thừa nhận chữ ký trong hồ sơ”- ông Nguyễn Phụng Minh thông tin thêm.

Còn ông Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm HTX Cây ăn trái Krông Pắk, cũng khẳng định ông không ký bất kỳ giấy uỷ quyền xuất khẩu mã vùng trồng sầu riêng cho tổ chức, cá nhân nào.

“Làm việc với công an, tôi khẳng định chữ của tôi là giả. Qua vụ việc này, tôi cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm mọi hành vi làm giả để bảo vệ nghiêm ngặt mã vùng trồng. Nếu không xử lý kịp thời, sau này sẽ bị Trung Quốc đình chỉ xuất khẩu nông sản sầu riêng chính ngạch của nước ta, đó mới là hậu quả lớn”- ông Phạm Anh Tuấn nói.

Đội lốt mã vùng trồng để được xuất khẩu chính ngạch

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm HTX Cây ăn trái Krông Pắk, cho rằng việc làm giả giấy ủy quyền xuất khẩu là có mục đích, động cơ cá nhân.

Kho thu mua nông sản của Công ty Vạn Phát Thành. Ảnh: VŨ LONG

Theo ông Tuấn, khi có trong tay giấy ủy quyền giả, doanh nghiệp sẽ đi mua sầu riêng trôi nổi, chưa được cấp mã vùng trồng với giá thấp hơn. Sau đó, họ vận chuyển, xuất khẩu qua đường chính ngạch với giá cao để hưởng lợi bất chính.

Trong khi đó, người dân, những HTX được cấp mã vùng trồng mua vào với giá cao hơn, chịu các khoản thuế liên quan. "Mục đích của cá nhân hay doanh nghiệp trong vụ việc này là lấy sản phẩm vùng khác, đội lốt mã vùng trồng để được xuất khẩu chính ngạch”- ông Tuấn nói.

Ông Phan Hữu Thọ, Trưởng Văn phòng công chứng Phan Hữu Thọ (ở thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk), xác nhận công an đã đến văn phòng làm việc về chứng thực giấy ủy quyền xuất khẩu sầu riêng bản sao.

Theo ông Thọ, văn phòng công chứng đã chứng thực bản sao từ bản chính. Ông Thọ nói còn bản chính giả hay thật rất khó phát hiện.

Theo một số nguồn tin, Công ty Vạn Phát Thành có đặt kho thu mua nông sản ở xã Ea Yông. Từ khi lùm xùm chuyện làm giả giấy ủy quyền xuất khẩu, doanh nghiệp thường xuyên đóng cửa kho, bên ngoài có xe container chắn ngang lối ra vào.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu đại diện Công ty Vạn Phát Thành khai công ty đã trả cho ông NMP (ở Bắc Ninh) 490 triệu đồng để người này làm giấy ủy quyền mã vùng trồng xuất khẩu sầu riêng trên.

Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk xác định: Ngày 21-8-2023, Công ty Vạn Phát Thành liên hệ qua điện thoại, nhờ ông P. làm giấy ủy quyền xuất khẩu sầu riêng. Sau khi nhận tiền, ông P. đưa cho một người khác làm.

Đang điều tra, xác minh Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Krông Pắk, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đang thụ lý tin báo có dấu hiệu tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. “Vụ việc đang trong quá trình điều tra, xác minh để xử lý theo quy định. Hiện vẫn còn thời hạn để giải quyết tin báo. Do địa bàn ở ngoài tỉnh nên mất khá nhiều thời gian để điều tra, xác minh vụ việc”- Trung tá Hùng nói.

