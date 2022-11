Nghi phạm giết người ở Hà Nội về Nghệ An đầu thú

(PLO)- Khi biết Công an TP Hà Nội công bố hình ảnh chạy trốn và đang truy tìm, Vui về quê nhà ra công an xin đầu thú.

Ngày 25-11, nghi phạm Nguyễn Minh Vui (26 tuổi, trú xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã được di lý từ Nghệ An về Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, rạng sáng 18-11, NĐM (trú phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây) bị tấn công bằng dao. Anh M được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng anh đã tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phối hợp​ Công an thị xã Sơn Tây điều tra vụ án giết người và thông báo truy tìm nghi phạm.

Khi biết Công an TP Hà Nội đã trích xuất được camera và ra thông báo truy tìm, trưa 22-11, Vui đến Công an phường Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) đầu thú, xin khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Vui đang bị Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra vụ án mạng.

Đ.LAM