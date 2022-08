Nghiên cứu phạt nguội phương tiện qua trạm BOT không đủ tiền trong tài khoản

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết đơn vị đang nghiên cứu hình thức trả tiền sau đối với xe dán thẻ thu phí không dừng (ETC) để khắc phục lỗi chủ xe không có tiền trong tài khoản.

Tuy nhiên, hiện đơn vị cung cấp dịch vụ ETC đang thu của chủ phương tiện và trả tiền cho nhà đầu tư dự án theo ngày. Trường hợp chủ xe chậm thanh toán sẽ ảnh hưởng đến thu hồi vốn và trả lãi ngân hàng nên cần được sự đồng thuận của các bên mới triển khai được.

Cạnh đó, Tổng cục Đường bộ cũng đang nghiên cứu chế tài xử phạt nguội đối với phương tiện đi qua trạm thu phí mà không đủ tiền trong tài khoản ETC. Theo đó, xe qua trạm nếu không đủ tiền trả phí vẫn được lưu thông bình thường nhưng sau đó sẽ chuyển thông tin về CSGT để phạt nguội.

Gần 20 ngày thu phí tự động trên các tuyến cao tốc và quốc lộ, Tổng cục Đường bộ ghi nhận có 3,8 triệu/4,6 triệu xe ô tô trên cả nước được dán thẻ ETC, tăng hơn 600.000 xe so với trước thời điểm chưa bắt buộc ETC, đạt tỉ lệ khoảng 83%.

Nghiên cứu việc dán thẻ ETC là bắt buộc Đầu tháng 8, Bộ GTVT có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tăng cường dán thẻ định danh để tham gia dịch vụ thu phí không dừng (ETC). Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ ETC, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật theo hướng dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.