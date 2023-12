Ngọn đồi xuất hiện vết nứt gần 50m khiến mọi người lo lắng

Chiều 8-12, ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My xác nhận vừa phát hiện vết nứt lớn tại khu vực đồi đặt Trạm khí tượng Trà My (tổ Đồng Bàu, thị trấn Trà My, Bắc Trà My, Quảng Nam).

Vết nứt kéo dài gần 50m trên đồi đặt Trạm khí tượng Trà My. Ảnh: CTV

Qua đo đạc ban đầu, vết nứt hình vòng cung, móng ngựa theo hướng Đông – Tây. Vết nứt kéo dài gần 50m, sâu khoảng 2,5m, khe hở hơn 18cm, sụt lún mặt bằng khoảng 40cm và đang nới rộng thêm. Phần lớn vết nứt này nằm trong khuôn viên hàng rào Trạm khí tượng Trà My.

Theo ghi nhận, ngay dưới khu đồi này là công trình làm kè sông Trường (Ban Quản lý dự án ĐTXD các Công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư) đang san ủi, múc đất.

Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết ngoài vết nứt mới phát hiện còn có hai vết nứt trượt cũ trước đây dưới vị trí của Trạm khí tượng Trà My.

Dưới chân đồi xuất hiện vết nứt là công trình kè sông Trường. Ảnh: CTV

Đơn vị đã giao tư vấn khảo sát bổ sung, đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực xung quanh.

Ông Võ Văn Điềm, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các Công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, cho hay đơn vị mới phát hiện vết nứt này. "Đại diện đơn vị mới đi kiểm tra và tiến hành đánh giá kĩ để xác định nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng", ông Điềm nói.

THANH NHẬT