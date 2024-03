Người chơi háo hức vì giải thưởng xổ số Power 6/55 lên hơn 150 tỷ đồng

(PLO)- Tại một điểm kinh doanh xổ số tự chọn Vietlott ở khu vực quận 7 (TP.HCM), nhiều lượt người liên tục ra vào tấp nập dù đang giữa trưa và trong cao điểm nắng nóng. Nền nhiệt gần 40 độ C của TP.HCM dường như không thể sánh bằng sức nóng của xổ số tự chọn Power 6/55 bởi giải Jackpot 1 vượt 150 tỷ đồng. Và trong tuần qua, giải thưởng Jackpot của Mega 6/45 đã liên tục có người trúng thưởng Jackpot trong 3 kỳ QSMT nên người chơi càng háo hức có cơ hội may mắn trúng thưởng.

Kể từ thời điểm Vietlott trình làng xổ số tự chọn Mega 6/45 lần đầu vào năm 2016, giải thưởng Jackpot của sản phẩm này chỉ 7 lần tìm được 2 người chơi may mắn nhất trong 2 kỳ liên tiếp. Việc giải Jackpot của Mega 6/45 tìm được chủ nhân may mắn trong 3 kỳ liên tiếp khi bước sang năm Giáp Thìn là do xu hướng săn số hên để Tết lên như rồng trong cộng đồng người chơi xổ số tự chọn Vietlott lên cao.

Người trúng Jackpot Mega 6/45 của các kỳ quay số thứ #01163 nhận giải trong tháng 2-2024.

Người trúng Jackpot Mega 6/45 của các kỳ quay số thứ #01164 nhận giải trong tháng 2-2024.

Anh Thiện Đức (27 tuổi, TP.HCM) cho biết khi giải thưởng lớn nhất của Mega 6/45 tìm được người chơi may mắn trong 2 kỳ liên tiếp, anh đã rất háo hức và lập tức “tậu” về cho mình 5 bộ số dự thưởng cho kỳ tiếp theo.

“Mua liền một lúc 5 bộ số là việc tôi ít khi làm, nhưng Jackpot ‘nổ’ đều đều khiến tôi cũng không thể đứng im. Dù vậy có lẽ số hên chưa đến nên giải thưởng cao nhất vẫn chưa thuộc về tôi”, anh Thiện Đức vui vẻ cho biết.

Tại điểm kinh doanh Vietlott ở quận 7 (TP.HCM), nhiều người cũng như anh Thiện Đức đang tỏ ra khá hào hứng trước việc Jackpot liên tục “nổ” trong 3 kỳ liên tiếp.

Chị Hồng Anh (18 tuổi, TP.HCM) tiết lộ vừa mua 3 vé dự thưởng Mega 6/45 ở kỳ quay số kế tiếp, đồng thời gửi tặng thêm vé dự thưởng cho mẹ nhân dịp sinh nhật thông qua ứng dụng Vietlott SMS dành cho điện thoại di động.

“Chỉ 10.000 đồng/vé tương tự xổ số truyền thống nhưng lại có cơ hội trúng thưởng lớn nên tôi thấy Mega 6/45 khá thú vị. Bạn bè tôi cũng đang rất hào hứng với xổ số tự chọn sau khi hay tin nhiều người liên tục trúng tiền tỷ với giải Jackpot”, chị Hồng Anh chia sẻ.

Trong khi đó, anh Thanh Hải (chủ điểm kinh doanh) cho biết dù lượng khách không thay đổi quá nhiều so với thời điểm Tết Nguyên đán, số lượng người quan tâm và mua vé Mega 6/45 cũng như Power 6/55 đã có dấu hiệu tăng nhẹ.

“Jackpot của Mega 6/45 thì ‘nổ’ liên tiếp, trong khi Jackpot 1 của Power 6/55 cũng không kém cạnh bởi đã vượt mốc 153 tỷ đồng sau kỳ quay số mở thưởng gần nhất. Đây là lý do khiến người chơi Vietlott đang háo hức mua vé số tự chọn để săn tìm giải thưởng khủng”, anh Thanh Hải tiết lộ.

Hiện, giá trị Jackpot 1 của Power 6/55 hiện đang trên 153 tỷ đồng và Jackpot của Mega 6/45 đang ở mốc hơn 13 tỷ đồng sau kỳ quay số mở thưởng thứ #01166.

