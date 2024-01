Người dân bị thu hồi nhà đất mong được tái định cư tại chỗ

(PLO)- Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ GD&ĐT về trật tự, an toàn giao thông đã được thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, đóng vai trò quan trọng nhất vẫn là phụ huynh trong việc học sinh vi phạm an toàn giao thông.