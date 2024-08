Người dân cung cấp hơn 181.000 tin báo an ninh trật tự cho công an 15/08/2024 20:18

(PLO)- Giai đoạn 2018-2024, người dân khu vực Tây Nam Bộ cung cấp hơn 181.000 tin báo an ninh trật tự, từ đó hỗ trợ lực lượng công an triệt xóa nhiều băng, ổ nhóm tội phạm.

Ngày 15-8, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2018-2024.

Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 27 tập thể tiêu biểu, 41 cá nhân điển hình tiên tiến thuộc 13 tỉnh khu vực Tây Nam Bộ có thành tích xuất sắc trong phong trào. Ảnh: CAST

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2018-2024, đã có 891 mô hình, 260 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được xây dựng trên nhiều địa bàn khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo... Từ đó, tạo sự lan tỏa lớn trong vùng.

Hưởng ứng phong trào, trong giai đoạn 2018-2024, người dân khu vực Tây Nam Bộ đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 181.000 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự có giá trị.

Thông qua đó, đã hỗ trợ lực lượng chức năng điều tra, giải quyết gần 34.300 vụ việc, bắt giữ, xử lý, răn đe hơn 57.500 đối tượng; triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đã đạt được của các đơn vị, cá nhân trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: CAST

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng công an các cấp cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, tiên phong đi đầu, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội.

Qua đó, tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Trung ương về công tác bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, cụ thể hóa, xây dựng thành chương trình, kế hoạch công tác gắn với đặc thù địa bàn vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ.

Cạnh đó, tập trung xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.