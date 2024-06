Người đàn ông nước ngoài vờ mua hàng để chiếm đoạt tài sản 02/06/2024 11:22

Ngày 2-6, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) thông tin, đã làm rõ được người đàn ông nước ngoài dùng tờ tiền 500 ngàn đồng vờ mua hàng để chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.

Theo đó, ngày 25-5, Công an phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) tiếp nhận tin báo của người dân là chủ tiệm tạp hoá trên đường biển Nguyễn Tất Thành về việc có một người đàn ông nước ngoài với vẻ ngoài to cao, có râu quai nón, mặc áo sơ mi caro xanh, quần đen đi vào trong cửa hàng.

Người đàn ông vào mua hàng và thanh toán, khi thanh toán người đàn ông đưa cho chị tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng và nói chị trả lại tiền thừa.

Tiếp đó, người đàn ông giả vờ mua hàng tiếp và lợi dụng với lý do bất đồng ngôn ngữ nên người đàn ông sau khi nhận tiền thừa thì nói không mua hàng nữa đồng thời yêu cầu chị trả lại số tiền 500 ngàn đồng mà ban đầu đã đưa cho chị.

Đồng thời không đưa lại số tiền mà chị đã thối lại. Khi đó do tâm lý bị phân tâm nên chị đã trả lại số tiền trên và không lấy lại số tiền đã thối cho người đàn ông trên.

Các cửa hàng tạp hoá, kinh doanh nhỏ có ít nhân viên là địa điểm được đối tượng thường nhắm tới. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Nhận định đối tượng có thể còn ở trên địa bàn, Công an phường Xuân Hà đã tổ chức xác minh và tăng cường phối hợp với các địa phương lân cận.

Đến ngày 30-5, công an đã xác định người thực hiện hành vi trên là HUSSAIN SADAM (35 tuổi, quốc tịch nước ngoài).

Qua đấu tranh, HUSSAIN SADAM đã thừa nhận hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Hành vi trên vi phạm vào điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định 144/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trên. Công an phường đã đề xuất lãnh đạo Công an quận báo cáo đề xuất Giám đốc ký Quyết định xử phạt hành chính theo đúng thẩm quyền.