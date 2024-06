Người đàn ông tử vong sau va chạm giao thông trên quốc lộ 1 16/06/2024 12:30

(PLO)- Hai xe máy va chạm trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An, khiến một người đàn ông tử vong.

Sáng 16-6, Công an huyện Bến Lức (Long An) khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức khiến một người đàn ông tử vong.

Vào khoảng 22h tối 15-6, Đ.P.Đ (54 tuổi, ngụ Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An) điều khiển xe máy 59L2-346.84 chở theo 2 người phía sau lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ miền Tây đi TP.HCM.

Vụ va chạm trên quốc lộ 1, khiến một người đàn ông tử vong. Ảnh: CTV

Khi vừa qua dốc cầu Bến Lức khoảng 500m, đến ngã ba đèn tín hiệu giao thông thì va chạm với xe gắn máy 62AP-017.60 do anh H.V.C (18 tuổi, huyện Bến Lức, Long An) chở phía sau 1 người lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ông Đ.P.Đ văng khỏi phương tiện, bị chấn thương nặng được đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

CSGT Công an huyện Bến Lức phối hợp CSGT Công an tỉnh Long An có mặt hiện trường thu thập thông tin, trích xuất camera và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.