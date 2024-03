(PLO)- Hai xe máy va chạm trên quốc lộ 1 đoạn qua TP Tân An, tỉnh Long An, khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Khoảng 21 ngày 4-3, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường Tân Khánh, TP. Tân An xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, nam thanh niên điều khiển xe mô tô 83C1-629.47 lưu thông theo hướng Long An đi TP. HCM.

Hiện trường nơi nam thanh niên tử vong sau va chạm. Ảnh: CTV

Khi đến trước cổng lăng Nguyễn Huỳnh Đức (phường Khánh Hậu, TP Tân An) thì xảy ra va chạm với mô tô 62B1-437.97 do ông Đỗ Tấn Tài (58 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) điều khiển, chuyển hướng từ cổng lăng Nguyễn Huỳnh Đức ra Quốc lộ 1.

Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên điều khiển xe mô tô ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ, 2 chiếc xe hư hỏng nặng.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và xác minh nguyên nhân vụ việc.

Nam thanh niên tử vong được xác định là Lê Nguyễn Tuyền Khoa (23 tuổi, ngụ xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).

Hiện vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

