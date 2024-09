Người dân Quảng Bình đưa thuyền máy, ca nô và nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con miền Bắc 10/09/2024 23:31

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số Yagi, nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do mưa bão. Nhiều người chết và mất tích, cơ sở vật chất hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng. Hiện nay, nhiều nơi vẫn đang bị chia cắt, nhiều khu vực dân cư bị cô lập do lũ lụt.

Nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân vùng bị thiên tai, người dân nhiều địa phương tại Quảng Bình đang cùng nhau chung tay kêu gọi, vận chuyển thuyền nan, ca nô và nhu yếu phẩm để hướng về hỗ trợ miền Bắc.

Người dân thôn Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy lập điểm kêu gọi ủng hộ người dân miền Bắc thân yêu. Ảnh: N.M.T

Sau khi lập điểm kêu gọi, đã có rất nhiều người dân trên địa bàn xã An Thủy đến để hỗ trợ, chủ yếu là nhu yếu phẩm. Ảnh: N.M.T

Cửa hàng Trung Hương cùng người dân phường Hải Thành, TP Đồng Hới tổ chức làm 500 hộp thịt sả ruốc để gửi ra hỗ trợ miền Bắc. Ảnh: CTV

Từ sáng 10-9, mọi người tập trung tại Nhà văn hóa tổ dân phố Bắc Hồng, phường Phú Hải để sơ chế và làm thịt sả ruốc. Ảnh: CTV

Sau khi sơ chế, đóng hộp hoàn thiện gần 500 hộp thịt sả ruốc, phía cửa hàng Trung Hương sẽ gửi ra hỗ trợ các tỉnh phía Bắc. Ảnh: CTV

Chiều ngày 10-9, người dân xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy vận chuyển thuyền nan đưa ra Thái Nguyên hỗ trợ người dân vùng lũ nơi đây. Ảnh: B.T

Theo đó, người dân xã Ngư Thủy Bắc đã tổ chức đưa 4 thuyền nan có động cơ và 600 áo phao đến tỉnh Thái Nguyên để hỗ trợ người dân nơi đây. Ảnh: B.T

1 Công tác chuẩn bị, vận chuyển thuyền nan, nhu yếu phẩm được người dân xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy tất bật suốt chiều ngày 10-9. Ảnh: B.T

Những chuyến xe lăn bánh với tinh thần hướng về miền Bắc thân yêu. Ảnh: B.T