Người đăng Facebook xúi ngưng ăn cơm gà ở Nha Trang bị phạt 5 triệu đồng 08/04/2024 18:29

Ngày 8-4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà ĐTL (36 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, Khánh Hòa) 5 triệu đồng. Lý do bà L có hành vi vi phạm trong việc sử dụng thông tin cá nhân sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Quyết định xử phạt hành chính trên được ban hành sau khi Công an tỉnh phối hợp Sở Thông tin Truyền thông làm rõ sự việc.

Cơ quan chức năng xác định: Khoảng 10 giờ ngày 5-4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin liên quan đến vụ việc một học sinh lớp 5 Trường tiểu học Vĩnh Trường, TP Nha Trang tử vong.

Cùng thời điểm, Facebook cá nhân của bà L đăng nội dung: “Mọi người hãy dừng ăn cơm gà, gà các loại nói chung từ hôm nay đi nhé! Có bé tiểu học mới bị ngộ độc và mất ngay sau đó sáng nay ở Trường tiểu học Vĩnh Trường. Ăn sáng ngay quán cơm gà vỉa hè”.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, bài viết trên đã cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật. Tại buổi làm việc, bà L đã thừa nhận hành vi sai phạm, cam kết không tái phạm.

Theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, thời gian tới sở sẽ làm việc với một số cá nhân liên quan việc cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo liên quan vụ học sinh lớp 5 tử vong. Căn cứ mức độ vi phạm sẽ có hình thức xử lý theo quy định.