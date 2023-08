Người mẹ trẻ ân hận vì không tiêm vaccine

(PLO)- Qua hai tháng triển khai, cuộc thi Tiêm ngừa – Chuyện chưa kể đã thu hút hơn 600 bài viết của nhiều tác giả, qua đó chọn ra 147 bài viết xuất sắc để trao giải.

Tối 10-8, báo Tuổi Trẻ cùng Hệ thống tiêm ngừa VNVC tổ chức Gala tổng kết trao giải “Tiêm ngừa – Chuyện chưa kể” cho 147 tác giả đoạt giải.

Phát biểu chúc mừng các tác giải đoạt giải, nhà báo Lê Xuân Trung, phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ gửi lời cảm ơn đến bạn đọc đã hưởng ứng, tham gia và làm nên sự thành công cho cuộc thi.

“Nhờ bạn đọc, những người tham gia đưa những thông điệp về tiêm phòng vaccine trở thành từ khóa phổ biến, lan tỏa rộng rãi để công chúng hiểu thêm về tác dụng, vai trò của tiêm ngừa vaccine”- nhà báo Xuân Trung chia sẻ.

Chị Võ Thị Ngọc Diễm (ngụ Bình Dương) cùng chồng và hai con đến nhận giải từ sớm. Tác phẩm "Tôi đã từng là một người mẹ vô tri" của chị đoạt giải Nhất vừa là một câu chuyện buồn vừa là bài học kinh nghiệm mà người mẹ trẻ muốn gửi gắm đến mọi người.

"Do sai lầm của tuổi trẻ tôi đã làm mẹ ở độ tuổi 17. Chính vì độ tuổi còn non trẻ nên tôi chưa nhận thức và hiểu hết tầm quan trọng của việc tiêm ngừa vaccine khi mang thai. Do đó, sự việc đáng tiếc xảy ra, tôi đã mất cơ hội làm mẹ"- chị Diễm xúc động kể lại.

Dù đã hơn 10 năm nhưng mỗi lần nhắc chị Diễm đều xúc động và day dứt khôn nguôi. Đến nay khi đã là mẹ của hai con, chị Diễm luôn quan tâm và chủ động trong việc tiêm ngừa vaccine cho con và cho cả bản thân.

"Hy vọng những người phụ nữ đặc biệt là những người mẹ trẻ sẽ quan tâm tiêm ngừa vaccine trước và trong quá trình mang thai. Chỉ khi hiểu rõ tầm quan trọng của tiêm ngừa vaccine thì chúng ta mới tạo ra được một thế hệ mầm non tương lai của đất nước khỏe mạnh"- chị Diễm gửi gắm.

Còn chị Lê Hà Đoan, một giáo viên Ngữ văn ở Phú Yên vào TP.HCM để nhận giải Đặc biệt. "Có những nỗi đau không thể chữa lành" là câu chuyện chị viết về cô con gái 15 tuổi.

"Là một người mẹ nên tôi hiểu rất rõ vai trò của vaccine trong việc bảo vệ sức khỏe của con. Tuy nhiên, con tôi sinh ra trong điều kiện không có nhiều loại vaccine phổ biến như hiện nay. Một phần để tiêm các loại vaccine dịch vụ thì đòi hỏi gia đình phải có điều kiện, thế nên con tôi chưa tiêm vaccine viêm màng não"- chị Đoan kể lại.

Hiện tại, dù chị đã lạc quan, vui vẻ hơn nhiều nhưng nỗi đau về cô con gái vẫn mãi âm ỉ. Sau lần mắc bệnh, dù không đe dọa tính mạng nhưng đã lấy đi đứa con gái lanh lợi, hoạt bát của chị.

Hai bài viết đoạt giải Đặc biệt gồm Con tôi sẽ không còn phải "nếu" và "giá như" của tác giả Nguyễn Thị Sa Ri; Có những nỗi đau không thể chữa lành của tác giả Lê Hạ Đoan. Mỗi giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng.

VÕ THƠ