Người nhà đập vỡ kính xe cứu thương, yêu cầu chở đến bệnh việc khác

(PLO)- Khi xe cứu thương đang chở bệnh nhân lên tuyến trên thì người nhà đã đập vỡ kính xe, chửi bới tài xế và điều dưỡng, yêu cầu quay xe ra bệnh viện tỉnh khác.

Ngày 17-11, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đã báo cáo, đề nghị công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc người nhà bệnh nhân đập vỡ kính xe cứu thương khi xe đang chở bệnh nhân lên tuyến trên cấp cứu. Người nhà bệnh nhân còn đe dọa, chửi bới tài xế và điều dưỡng.

Chiều tối 16-11, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc tiếp nhận bệnh nhân TRH (57 tuổi, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) trong tình trạng bị đa chấn thương.

Sau khi các y, BS tiếp nhận bệnh nhân H và làm công tác sơ cứu ban đầu thì người nhà đề nghị chuyển bệnh nhân H lên tuyến trên cấp cứu, điều trị. Ngay trong đêm, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc đồng ý chuyển bệnh nhân H lên BV Đa khoa Hà Tĩnh.

Người lái xe cứu thương chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là anh Hoàng Hải Đăng và điều dưỡng viên Bùi Thị Huệ được phân công đi cùng. Tài xế Đăng cố gắng chạy nhanh để kịp cấp cứu, cứu bệnh nhân.

Theo tài xế Đăng, khi xe chạy đến huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) thì người nhà của bệnh nhân H (đi cùng bệnh nhân trên xe cứu thương) đã la hét, đập vỡ kính chắn giữa buồng lái và khoang chở bệnh nhân, hô to tại sao không chuyển ra BV Ba Lan (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An). Người nhà dùng tay đấm tài xế Đăng nhưng được điều dưỡng Huệ can ngăn.

Trước sự đe dọa và yêu cầu của người nhà, tài xế Đăng và điều dưỡng Huệ buộc phải quay đầu xe cứu thương rồi chở bệnh nhân H ra BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Theo quyết định của Bộ Y tế, từ tháng 3-2021, BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An được công nhận và giao nhiệm vụ là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ thuộc các chuyên khoa: Ngoại khoa, Nội khoa, Sản khoa.

Đ.LAM