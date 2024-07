Người nước ngoài muốn làm thẻ thường trú tại Việt Nam như thế nào? 29/07/2024 10:13

(PLO)- Thẻ thường trú cho người nước ngoài do công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp; định kỳ 10 năm một lần phải đổi thẻ.

Tôi là người quốc tịch nước ngoài, hiện nay muốn về Việt Nam sinh sống và làm việc lâu dài. Cho tôi hỏi cơ quan nào có thẩm quyền cấp, đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam?

Thủ tục làm thẻ thường trú và quyền lợi của người nước ngoài khi sinh sống tại Việt Nam là gì?

Bạn đọc Alex Nguyễn, TP.HCM

Luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Khoản 1 Điều 43 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 quy định như sau:

Điều 43. Cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú

1. Thẻ thường trú do công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp. Định kỳ 10 năm một lần, người nước ngoài thường trú phải đến công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú để cấp đổi thẻ. Hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đề nghị cấp đổi thẻ thường trú;

+ Thẻ thường trú;

+ Bản sao hộ chiếu có chứng thực, trừ trường hợp người không quốc tịch.

2. Trường hợp thẻ thường trú bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong thẻ, người nước ngoài thường trú phải làm thủ tục cấp lại thẻ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú. Hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ thường trú;

+ Thẻ thường trú, trường hợp thẻ thường trú bị mất phải có đơn báo mất;

+ Bản sao hộ chiếu có chứng thực, trừ trường hợp người không quốc tịch;

+ Giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi ghi trong thẻ thường trú.

Theo đó, thẩm quyền cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam sẽ thuộc về công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Thẩm quyền cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam sẽ thuộc về Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nước ngoài thường trú tại Việt Nam. Ảnh: AI

Quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài tại Việt Nam:

Theo khoản 1 Điều 44 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 thì nghĩa vụ của người nước ngoài tại Việt Nam cụ thể là:

- Được bảo hộ tính mạng, danh dự, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam trong thời gian cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Người có thẻ tạm trú được bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào Việt Nam thăm; được bảo lãnh vợ, chồng, con dưới 18 tuổi ở cùng trong thời hạn thẻ tạm trú nếu được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người đó đồng ý.

- Người có thẻ thường trú được bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào Việt Nam thăm.

- Người đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam được đi lại trên lãnh thổ Việt Nam, được kết hợp du lịch, thăm người thân, chữa bệnh không phải xin phép; trường hợp vào khu vực cấm hoặc khu vực hạn chế đi lại, cư trú thực hiện theo quy định.

- Vợ, chồng, con cùng đi theo nhiệm kỳ của thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ được lao động nếu có giấy phép lao động, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

- Được học tập nếu có văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục.

- Người đang học tập tại các trường hoặc cơ sở giáo dục theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế được kết hợp lao động nếu có văn bản cho phép của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục.

- Người không quốc tịch thường trú ở nước ngoài được nhập cảnh Việt Nam du lịch, thăm người thân.

Ngoài ra, thuyền viên trên các tàu, thuyền nhập cảnh Việt Nam được đi bờ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu, thuyền neo đậu; trường hợp đi ra ngoài phạm vi trên hoặc xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam qua các cửa khẩu khác thì được xét cấp thị thực.