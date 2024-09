Người nuôi tôm mừng vì giá nguyên liệu và xuất khẩu đều tăng 23/09/2024 16:01

Số liệu do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) chỉ ra, 8 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu tôm của nước ta đạt hơn 2,4 tỉ USD, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, tháng 8 ghi nhận đơn hàng giá trị cao nhất kể từ đầu năm, đạt 404 triệu USD, tăng 20% so với tháng 8-2023.

“Chỉ trong tháng 8, xuất khẩu tôm ghi nhận tăng trưởng 2 con số ở hầu hết các thị trường tiêu thụ chính như Mỹ, Trung Quốc, EU. Các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc ghi nhận vẫn duy trì được đà tăng nhẹ”- VASEP thông tin.

Xuất khẩu tôm tăng trưởng về giá và sản lượng ở nhiều thị trường. ẢNH: THU HÀ

Nguyên nhân của sự tăng trưởng được lý giải là do tồn kho giảm bớt, nhu cầu nhập hàng phục vụ các dịp lễ cuối năm khiến cho các thị trường tăng cường nhập khẩu. Bên cạnh đó, giá tôm nguyên liệu từ các nước sản xuất trên thế giới cũng như Việt Nam có xu hướng tăng, tác động tích cực lên giá tôm xuất khẩu.

Cũng theo đơn vị này, nhờ tình hình xuất khẩu tăng mà giá tôm nguyên liệu trong nước cũng có nhiều cải thiện.

Theo bà Kim Thu, chuyên gia ngành tôm của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trong tuần thứ 2 của tháng 9-2024, giá tôm chân trắng ướp lạnh nguyên con tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2023.

So với đầu tháng 8-2024, giá tôm 30 con và 40 con tăng khoảng 40%. Tôm cỡ nhỏ hơn tăng 13%-19% so với mức đầu tháng 8.

Giá xuất khẩu tôm chân trắng Việt Nam sang Mỹ cũng có xu hướng tăng kể từ tháng 2 năm nay. Ngay cả thị trường Nhật Bản, giá xuất khẩu tôm chân trắng dự kiến cũng tăng do các sản phẩm giá trị gia tăng, chế biến sẵn của Việt Nam vẫn được ưa chuộng, và đồng yên tăng giá.

Dù tăng trưởng khả quan là vậy, nhưng theo bà Thu, ngành tôm Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là ở khâu nuôi khi phải đối mặt với dịch bệnh, hay các vụ kiện tôm từ Hoa Kỳ….

VASEP cho rằng, để duy trì được đà xuất khẩu cũng như nguồn nguyên liệu dịp cuối năm phục vụ cho chế biến, xuất khẩu, ngành tôm vẫn cần sự chung tay của các cơ quan quản lý và toàn chuỗi.