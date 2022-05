Người trẻ ‘thức tỉnh’ hậu COVID: Không thể thiếu bảo hiểm sức khỏe

Nỗi niềm người trẻ: Thoát kiếp F0 lại chịu trận hậu COVID

N. Mai, 27 tuổi, ở Hà Nội không ngờ mình có thể vượt qua COVID-19 nhanh chóng nhưng lại “vật vã” với các triệu chứng hậu COVID. “Công việc của tôi thường xuyên phải trao đổi với khách hàng. Vậy nhưng sau khi “thoát kiếp F0”, tôi chỉ nói vài câu là cảm thấy mệt, phải dừng lại lấy hơi. Thật không ngờ tôi cảm thấy mình yếu đi nhiều tới vậy, ngay cả khi chưa tới 30 tuổi”, chị Mai kể.

Theo các chuyên gia, hiện nay, nhiều bệnh nhân sau khi nhiễm COVID-19 đã gặp các triệu chứng tồn tại dai dẳng, thậm chí phải quay trở lại bệnh viện để điều trị. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, có 33% -76% người bệnh có thể gặp triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài ít nhất 6 tháng sau khi nhiễm bệnh, 20% người bệnh phải tái nhập viện; 80% người bệnh phải theo dõi tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu trong vòng 2 tháng sau xuất viện.

Trước đó, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố định nghĩa chính thức đầu tiên về hội chứng hậu COVID-19 (post COVID-19 condition). Tình trạng hậu COVID-19 xảy ra ở những người có tiền sử nhiễm bệnh với các triệu chứng và kéo dài ít nhất 2 tháng mà không thể giải thích bằng chẩn đoán thay thế. Tình trạng này có thể khiến sức khỏe người bệnh bị suy giảm kéo dài, có tác động nghiêm trọng đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội. Hậu COVID-19 ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần thể chất và có thể gây ra những hậu quả kinh tế đáng kể cho bản thân, gia đình và cho xã hội.

Là người đang phải chịu các di chứng hậu COVID-19, N. Mai thừa nhận, trước đây, chị chưa nghĩ tới việc cần phải có bảo hiểm sức khỏe, nhưng hiện tại đã có sự thay đổi. “Tôi và nhiều người trẻ khác đã nhận ra, COVID-19 hay bất kỳ bệnh tật nào khác có thể xảy tới bất ngờ, với bất kỳ ai, dù trẻ hay già. Vậy nên, tôi cảm thấy tiếc vì đã không tham gia bảo hiểm sức khỏe sớm hơn. Nếu vậy, không chỉ bảo vệ được sức khỏe mà còn giảm bớt mối lo tài chính cho cả bản thân và gia đình”.

Bảo hiểm sức khỏe – càng sớm càng tốt

Sự tác động của đại dịch đã giúp nhiều người nhận ra rằng tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe là một giải pháp toàn diện. Người trẻ dễ nhận thấy những lợi ích của bảo hiểm sức khỏe như mức chi trả bồi thường hấp dẫn dành cho người tham gia khi không may có vấn đề về sức khỏe, phù hợp với tất cả các đối tượng với nhiều hình thức tham gia linh hoạt… Tuy nhiên vẫn còn đó chút lo ngại về những bất tiện khi sử dụng sản phẩm như không lựa chọn được nơi khám chữa bệnh thuận tiện, các quy trình, thủ tục rườm rà…

Thực tế, các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe thế hệ mới đã có sự cải thiện toàn diện, đáp ứng được đúng “thị hiếu” và những yêu cầu thiết thực nhất với người tham gia. Ví dụ, khi tham gia gói bảo hiểm Bảo Việt An Gia, khách hàng của Bảo hiểm Bảo Việt được tiếp cận hệ thống bảo lãnh viện phí của gần 200 bệnh viện, phòng khám uy tín trên cả nước, trong đó bao gồm những đơn vị y tế công lớn và các bệnh viện với dịch vụ quốc tế có cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại, không phân biệt đúng tuyến hay trái tuyến; đồng thời khách hàng có thể được hưởng tối đa đến 100% chi phí phát sinh theo quyền lợi tham gia tùy thuộc theo các chương trình và điều khoản bảo hiểm của mình.

Dựa trên quy trình nhanh gọn, khép kín giữa Bảo Việt và các bệnh viện đối tác, người bệnh được hạn chế tối đa thủ tục hành chính trong vấn đề chuyển tuyến, đăng ký khám, giảm thời gian chờ đợi. Yếu tố này giúp người bệnh chủ động hơn, qua đó, khắc phục tâm lý ngại khám bệnh, ngại đến các cơ sở y tế, giúp cho việc chẩn đoán và điều trị sớm, chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Đáng chú ý, với mức phí tham gia bảo hiểm từ 1.300.000 đồng/năm, khách hàng có thể lựa chọn quyền lợi bảo hiểm đa dạng theo nhu cầu: Bảo hiểm điều trị nội trú, ngoại trú, quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm sinh mạng… Chưa kể, từ ngày 20-4 đến hết ngày 20-06, khách hàng sẽ được giảm ngay 15% phí khi tham gia bảo hiểm Bảo Việt An Gia trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi Chọn quà sức khỏe – Trọn cả an tâm. Trong đó, hạn mức quyền lợi bảo hiểm lên tới 1 tỉ đồng/năm, quyền lợi thai sản 31 triệu đồng/năm, quyền lợi nha khoa 15 triệu đồng/năm… Mức quyền lợi này là giải pháp tài chính hữu hiệu đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế cao cấp tại Việt Nam.

Cùng với Bảo Việt An gia, Bảo hiểm Bảo Việt đã và đang triển khai đa dạng các giải pháp bảo hiểm sức khỏe với mong muốn mang tới cho khách hàng nhiều lựa chọn phù hợp như Bảo hiểm Bệnh ung thư K-Care, An Tâm Viện phí, Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo… ; và gần đây nhất là Bảo Việt Tâm Bình ra mắt trong tháng 3-2022 phù hợp cho các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp hướng tới sự an tâm trong cuộc sống với các giải pháp chăm sóc y tế toàn diện, quyền lợi bảo hiểm mở rộng hấp dẫn và chi phí bảo hiểm hợp lý. Sẻ chia gánh nặng tài chính cho các chi phí điều trị để khách hàng an tâm vui sống bên cạnh những người thân yêu chính là điều mà Bảo hiểm Bảo Việt hướng tới khi đưa ra thị trường các chương trình bảo hiểm sức khỏe trên nhiều khía cạnh cuộc sống.

Khách hàng có thể tham khảo về chương trình khuyến mãi bảo hiểm sức khỏe Chọn quà sức khỏe - Trọn cả an tâm cũng như các chương trình bảo hiểm khác tại website baovietonline.com.vn.