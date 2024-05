Người xuyên tạc chống phá Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao bị phạt 8 năm tù 08/05/2024 14:32

Ngày 8-5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Tất Thành (38 tuổi, lao động tự do) 8 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cáo trạng xác định, qua công tác quản lý Nhà nước về không gian mạng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phát hiện tài khoản Facebook cá nhân tên “Chu Tuấn”; ‘‘Văn Toàn’’ đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp những nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng nên đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử từ trang ‘‘Văn Toàn’’ do Thành quản trị bằng các tài khoản facebook ‘‘Black Aaron’’; ‘‘Chu Tuấn’’; ‘‘Huỳnh Heo’’, ‘‘Mít Huỳnh’’, cơ quan chức năng phát hiện 7 bài viết, hình ảnh với nội dung có tính chất tiêu cực, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế- xã hội, chống phá nhà nước.

Phan Tất Thành bị tuyên phạt 8 năm tù. Ảnh: ĐL

Các bài viết mà Thành đăng tải trên Facebook có nội dung xuyên tạc không đúng sự thật để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công chức nhà nước, lượng người xem, bình luận rất cao.

Quá trình điều tra Thành có thái độ khai báo vòng vo, thách thức cơ quan điều tra khi xóa hết dữ liệu điện thoại, khóa tài khoản mạng xã hội và không cung cấp thông tin đăng nhập nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho việc chứng minh quyền quản trị các tài khoản mạng xã hội mà Thành sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, từ quá trình điều tra, tài liệu, chứng cứ thu giữ được, lực lượng chức năng đã đủ căn cứ xác định Thành đã thực hiện hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc truyền bá thông tin, tài liệu có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây hoang mang nhằm chống phá Nhà nước…