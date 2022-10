Nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai bị bắt

(PLO)- Công an tỉnh Đồng bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Phương, nguyên Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai.

Liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, ngày 24-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Phương, nguyên Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Cùng với tội danh trên, Công an tỉnh Đồng Nai cũng khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can Trần Thị Huỳnh Hương, Trưởng Phòng quản lý khoa học, nguyên Kế toán trưởng Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai.

Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh phê chuẩn.

Theo cơ quan công an, việc khởi tố đối với các bị can nói trên nằm trong quá trình mở rộng điều tra về các sai phạm xảy ra tại dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP và dự án nhà màng nông nghiệp ở Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai do Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai quản lý.

Trước đó tháng 2-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Sáng, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Đối với ông Phạm Văn Sáng, sau khi ra quyết định khởi tố, xác định ông này đã bỏ trốn sang nước ngoài nên, Công an tỉnh đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế ra quyết định truy nã quốc tế.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Đồng Nai, ông Phạm Văn Sáng trong thời điểm giữ chức giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã lãnh đạo, điều hành công tác thẩm định, xét duyệt, triển khai, thực hiện dự án “Xây dựng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, thực nghiệm và chuyển giao các loại giống rau, quả ứng dụng công nghệ cao”, dự án “Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP”, dự án “Nhà màng nông nghiệp” sai quy định pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Theo xác định ban đầu, hai dự án “Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP” và “Nhà màng nông nghiệp”, quá trình triển khai thực hiện đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Sáng đã vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước trong việc tổ chức đánh giá quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, chỉ đạo đầu tư, quản lý và sử dụng trang thiết bị máy móc, tài sản nhà nước. Ông cũng vi phạm khi tùy tiện ký một số quyết định thành lập đoàn kiểm tra; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đã họp kỳ thứ 43 vào tháng 8-2019 xem xét xử đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Sáng. UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai xác định sai phạm của ông Phạm Văn Sáng là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, để nhiều cán bộ đảng viên tại đơn vị bị xử lý kỷ luật.

Ngày 7-7-2020, Ban bí thư đã thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Sáng bằng hình thức khai trừ đảng

VŨ HỘI