Nhà Glazer chịu đòn nặng nề từ Sir Jim Ratcliffe sau khi bán MU

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 28-12. Chủ sở hữu của Manchester United là nhà Glazer đã chịu đòn tài chính nặng nề ngay sau khi Sir Jim Ratcliffe mua lại thành công 25% cổ phần “quỷ đỏ” với giá 1,3 tỉ bảng Anh. Theo đó, Sir Jim Ratcliffe đã ngăn chặn nhà Glazer nhận cổ tức hai năm một lần từ đội chủ sân Old Trafford, điều này sẽ nhận được sự đồng tình rất lớn của người hâm mộ, Mirror viết.

Rò rỉ tin nhắn 'nghiêm cấm' nhà Glazer gửi MU nói về Sir Jim Ratcliffe (PLO)- Một email do nhà Glazer gửi cho các nhân viên Manchester United về thương vụ mua lại 25% cổ phần "quỷ đỏ" của Sir Jim Ratcliffe đã bị rò rỉ, trong đó có nhiều thông tin đáng chú ý.

Nhà Glazer sẽ không nhận được cổ tức hai năm một lần như thường lệ sau khi tỉ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe hoàn tất việc mua 25% cổ phần Manchester United. Nhà Glazer vẫn là cổ đông lớn nhất của “quỷ đỏ”, nhưng những tỉ phú người Mỹ này sẽ không thể kiếm thêm tiền từ câu lạc bộ như họ đã làm trong nhiều năm qua.

Nhà Glazers vẫn không được được lòng fan MU và nhiều cựu danh thủ “quỷ đỏ” sau thương vụ dùng đòn bẩy tài chính mua lại MU cách đây gần 2 thập kỷ. Nhà Glazer đã đi vay nợ ngân hàng để mua lại MU và gán chính khoản nợ đó lên CLB.

Nhà Glazer sẽ không thể nhận cổ tức ở Manchester United trong 3 năm tới. ẢNH: GETTY

Động thái đó khiến MU rơi vào khoản nợ khổng lồ, cùng với việc thiếu đầu tư vào đội bóng và thu lợi cá nhân của nhà Glazer. Nó đã trở thành mối lo ngại lớn đối với người hâm mộ MU và các cựu cầu thủ “quỷ đỏ”.

Tờ The Times (Anh) đưa tin rằng, một tài liệu dài 241 trang do Sở giao dịch chứng khoán New York xuất bản cho thấy chi tiết về khoản đầu tư được đề xuất của tập đoàn hóa dầu INEOS của Sir Jim Ratcliffe vào Manchester United. Tài liệu này cho thấy, Manchester United sẽ không trả cổ tức cho các cổ đông trong vòng 3 năm tới.

Huyền thoại và là cựu đội trưởng MU Gary Neville là một trong những người có tiếng nói chống lại nhà Glazer nhiều nhất. Neville thường xuyên chỉ trích cách nhà Glazer điều hành câu lạc bộ. Nhiều người lên tiếng bị cáo buộc nhà Glazer đã để cho câu lạc bộ sa sút trên sân cỏ, cùng với cơ sở vật chất của đội bóng ngày càng xuống cấp trầm trọng mà không được đầu tư nâng cấp tương xứng.

Sir Jim Ratcliffe đã khiến nhà Glazer "chịu đòn tài chính ngay lập tức". ẢNH: MIRROR

Năm ngoái, Gary Neville lên tiếng ngay khi Manchester United thông báo chia cổ tức cho cổ đông: "Gia đình Glazer không nên nhận 11 triệu bảng Anh cổ tức vào thứ Sáu này. Việc đầu tư cần thiết vào đội bóng, sân vận động Old Trafford và sân tập Carrington đã không được thực hiện đúng cách. Vị thế tài chính của Manchester United ở mức thấp so với những năm trước. Họ cần phải thông báo để tạm dừng trả cổ tức trong tối thiểu 3 năm tới”.

Bây giờ, mong muốn của Neville đã trở thành hiện thực ngay khi Sir Jim Ratcliffe đến Old Trafford. Trong một thay đổi lớn khác ở Manchester United, việc tiếp quản CLB của tập đoàn INEOS do Sir Jim Ratcliffe dẫn đầu sẽ cần phải thông qua sự phê chuẩn của Premier League, nó dự kiến sẽ mất từ 4 đến 6 tuần.

INEOS phải được thông báo nếu MU xem xét việc “bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc chấp nhận đơn từ chức của bất kỳ giám đốc bóng đá hoặc HLV đội một nào của công ty và/hoặc bất kỳ công ty con nào của nó”. Tài liệu cũng nêu rõ rằng MU cũng phải tham khảo ý kiến ​​của INEOS nếu họ đang “tham gia hoặc tiếp tục bất kỳ cuộc thảo luận hoặc đàm phán hiện có nào liên quan đến việc mua, bán hoặc chuyển nhượng khác… của bất kỳ cầu thủ nào”.

MU đã chi rất nhiều tiền cho Erik Ten Hag nâng cấp đội hình trên thị trường chuyển nhượng. ẢNH: MIRROR

Erik ten Hag đã được Manchester United cấp rất nhiều tiền cho chuyển nhượng kể từ khi chiến lược gia người Hà Lan này đến Old Trafford 18 tháng trước. “Quỷ đỏ” đã bổ sung những ngôi sao như Antony, Casemiro, Lisandro Martinez, Andre Onana, Mason Mount và Rasmus Hojlund với mức phí chuyển nhượng lớn. Nhưng rất ít người được xem là bản hợp đồng thành công, dẫn đến những lời chỉ trích về hoạt động chuyển nhượng kém cỏi của Manchester United. Đó là điều INEOS coi là lĩnh vực ưu tiên hành động và thay đổi.

Thống kê kinh ngạc cho thấy MU là tập thể chiến đấu kiên cường (PLO)- Chúng ta là một tập thể: Cầu thủ Manchester United đang chiến đấu vì HLV Erik ten Hag khi những số liệu thống kê đáng kinh ngạc cho thấy “Quỷ đỏ” đã lội ngược dòng trước Aston Villa trong hiệp hai như thế nào.

PHẠM QUANG