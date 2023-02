Nhà thuốc bệnh viện đóng cửa vì Trưởng khoa dược xin nghỉ việc

(PLO)- Trưởng khoa xin nghỉ việc và bệnh viện thiếu người có trình độ tốt nghiệp đại học dược để quản lý nên nhà thuốc phải đóng cửa.

Chiều 9-2, nhà thuốc của BV Da liễu tỉnh Nghệ An (đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An) đóng cửa. Nhiều người mua thuốc chuyên về da liễu phải đi tìm ở các hiệu thuốc ở ngoài đường.

Ông Huỳnh Phúc Sơn- Giám đốc BV Da liễu Nghệ An, cho biết Nhà thuốc của bệnh viện phải đóng cửa vì Dược sĩ LQN - Trưởng Khoa dược vật tư y tế của bệnh viện đã xin nghỉ việc nên phải đóng cửa nhà thuốc.

Theo ông Sơn, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải có Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược nhưng bệnh viện đang thiếu nên phải đóng cửa…

Theo ông Sơn, dù ban giám đốc của bệnh viện đã nhiều lần làm việc và thuyết phục, mong muốn Dược sĩ LQN ở lại bệnh viện tiếp tục làm việc, nhưng ông N cho rằng "làm việc không an toàn và khó khăn" nên nhất quyết xin thôi việc.

Ông Sơn cũng cho biết, BV Da liễu Nghệ An thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm chống Phong- Da liễu vào năm cuối 2019, do hai năm qua ảnh hưởng dịch COVID-19, bệnh viện ít nguồn thu nên khó khăn.

“Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện công lập, nhưng tự chủ chi thường xuyên (nhóm 2), tự trả lương trong khi vừa thành lập còn thiếu thốn, khó khăn. Năm trước ảnh hưởng dịch COVID-19, tôi phải thế chấp đất của gia đình vay 1 tỉ đồng để cho anh em trong bệnh viện tạm vay ứng trước lương. Tiềm năng của bệnh viện là rất lớn nhưng chúng tôi chưa phát huy được, anh em cán bộ, BS, nhân viên còn khó khăn”.

Giám đốc BV Da liễu Nghệ An cho biết, phương án sắp tới sẽ cho đấu thầu hoạt động của nhà thuốc trong bệnh viện.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết: Trước tình hình Trưởng Khoa dược vật tư y tế BV Da liễu Nghệ An xin nghỉ việc, chúng tôi đã điều động một dược sĩ ở BV Đa khoa TP Vinh sang tăng cường cho BV Da liễu Nghệ An. "Hiện chúng tôi đang yêu cầu BV Da liễu Nghệ An làm đề án việc làm để trình Sở Y tế và Sở Nội vụ để cho phép tuyển dược sĩ”- người này nói.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, hai năm qua (2021 và 2022), trên địa bàn Nghệ An có 119 người hoạt động trong y tế công lập xin nghỉ việc. Trong đó có một nửa là bác sĩ (đứng thứ 2 trong khu vực Bắc Trung Bộ). Trong số 119 cán bộ y tế xin thôi việc có gần 2/3 là chuyển sang làm việc tại các đơn vị y tế ngoài công lập và 1/3 có lý do về sức khỏe và lý do cá nhân khác.

ĐẮC LAM