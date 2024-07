Nha Trang khuyến khích người dân cung cấp hình ảnh vi phạm để phạt nguội 19/07/2024 12:52

(PLO)- TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khuyến khích người dân cung cấp cho công an hình ảnh ô tô vi phạm quy định, gây mất an toàn giao thông để xử lý.

Ngày 19-7, một nguồn tin xác nhận UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn yêu cầu UBND TP Nha Trang tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các đường khu đô thị trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND TP Nha Trang tiếp tục theo dõi, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP, trong đó có việc đậu, đỗ phương tiện không đúng quy định.

Thêm bãi xe không phép trong khu đô thị bị xử lý

Trước đó, nhiều người dân phản ánh trên nhiều đường trong khu đô thị VCN Phước Hải ở TP Nha Trang thường xuyên có hàng chục xe khách loại lớn đậu, đỗ dưới lòng đường khiến giao thông ùn tắc.

Xe khách đậu kín hai chiều trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Ảnh: TH

Còn tại khu đô thị Hà Quang 2, TP Nha Trang thời gian qua cũng hình thành một bãi xe không phép ngay góc đường Thích Quảng Đức và đường số 13. Hàng ngày có rất nhiều ô tô các loại ra vào bãi xe không phép này, gây mất an toàn giao thông.

Lãnh đạo UBND TP Nha Trang xác nhận có tình trạng dừng, đỗ xe gây mất an toàn, chiếm lòng lề đường ở khu đô thị VCN Phước Hải.

Cũng theo lãnh đạo UBND TP Nha Trang, sau khi người dân phản ánh, UBND TP đã chỉ đạo Phòng quản lý đô thị chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra, lập biên bản xử lý đối với chủ cơ sở tổ chức bãi ô tô không phép tại khu đô thị Lê Hồng Phong 2; đồng thời yêu cầu chấm dứt hoạt động.

Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang đã báo cáo, đề nghị Sở Giao thông Vận tải xử lý chủ bãi xe không phép trên.

Ngoài ra, trước đó lực lượng chức năng TP Nha Trang đã xóa bỏ hai bãi xe “lậu” trong khu đất sân bay Nha Trang cũ và khu đô thị An Bình Tân.

Trao đổi với PLO, ông Lưu Thành Nhân, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết UBND TP vừa báo cáo gửi UBND tỉnh về lắp đặt biển báo cấm đỗ đối với các ô tô trên 16 chỗ ngồi trên một số đường trong khu đô thị VCN Phước Hải. Việc này nhằm chấm dứt tình trạng ô tô loại lớn đậu đỗ trái phép trên các đường mà người dân phản ánh.

Khuyến khích người dân phản ánh vi phạm để phạt nguội

Theo ông Lưu Thành Nhân, UBND TP cũng đã có văn bản giao Công an TP tăng cường các kế hoạch, phương án, chuyên đề tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các đường trọng điểm.

Qua đó, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp đậu, đỗ xe không đúng quy định; đặc biệt các trục đường chính, trung tâm TP, các đường có mặt đường, vỉa hè hẹp, gây ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Nhiều đường ở Nha Trang thường xuyên kẹt xe giờ cao điểm hoặc dịp lễ. Ảnh: XH

Phòng Quản lý đô thị được giao chủ trì, phối hợp với Công an TP, các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, khảo sát các khu vực, đường thường xuyên xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông. Qua đó, đề xuất những giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp đậu, đỗ xe không đúng quy định.

“UBND TP đề nghị người dân hợp tác trong đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Người dân có thể dùng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật cá nhân ghi lại hình ảnh các phương tiện, chủ phương tiện vi phạm quy định về dừng, đỗ xe gây mất an toàn giao thông, có hình ảnh đính kèm, gửi về Công an TP Nha Trang để xử lý phạt nguội theo quy định”- ông Nhân nói.