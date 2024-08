Nhà vô địch Robotacon WRO 2024 nhận giải thưởng đặc biệt của Vinamilk cho dự án robot vì môi trường 29/08/2024 11:08

Theo đó, dự án sáng tạo robot giúp xử lý và dự trữ nước sạch cho vùng ngập mặn ở miền Tây Nam Bộ của đội Đồng Hành (đến từ Trường THCS Mỹ Phước, Bình Dương) đã xuất sắc giành chức vô địch bảng B4 (Future Innovator – Nhà kiến tạo tương lai) trong cuộc thi Robotacon WRO 2024.

Giải thưởng đặc biệt cho các nhà sáng tạo robot vì môi trường

Các em trở thành một trong những đội đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi robot thế giới sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore tháng 11 tới đây, đồng thời còn giành giải thưởng “Raising the bar” do Vinamilk trao tặng cho các đội thi có sự sáng tạo đột phá.

Đội Đồng Hành (Trường THCS Mỹ Phước, Bình Dương) trình bày dự án xử lý và dự trữ nước sạch cho miền Tây, giành giải vô địch bảng B4 và giải “Raising the bar” của Vinamilk. (Ảnh: Vi Nam)

Giải thưởng “Raising the bar” của Vinamilk chú trọng công nghệ phát triển bền vững, dành cho đội hoàn thành xuất sắc các đề thi bất ngờ được truyền cảm hứng bởi Vinamilk; và đội có ý tưởng sáng tạo, giải quyết các vấn đề môi trường cấp thiết, nhằm khích lệ cho tinh thần sẵn sàng bứt phá khả năng của bản thân.

Em Nguyễn Ngọc Mai An, thành viên của đội Đồng Hành, chia sẻ lý do chọn dự án robot xử lý và lưu trữ nước sạch cho người dân miền Tây Nam Bộ là vì mong muốn được đóng góp một phần nhỏ vào việc cải thiện tình trạng hạn mặn ở đây, giúp bà con đỡ vất vả khi phải chắt chiu từng giọt nước sinh hoạt. “Thật bất ngờ là mô hình của đội em lại được nhận giải thưởng “Raising the bar” của Vinamilk. Chưa bao giờ đội em nghĩ có thể nhận được giải thưởng này và rất trân trọng giải thưởng vì đã khích lệ cho các ý tưởng vì môi trường, phát triển bền vững”, Mai An nói thêm.

“Tôi đã trực tiếp được trải nghiệm bầu không khí sôi nổi, quyết liệt của cuộc thi và vô cùng ngạc nhiên trước tài năng của các em về lập trình, tự động hóa và sáng tạo. Điều này khiến tôi càng tự tin hơn vào những thế hệ tương lai của Việt Nam. Hy vọng rằng các em sẽ luôn nuôi dưỡng tinh thần “táo bạo”, “quyết tâm” và “luôn là chính mình” trong hành trình học tập sáng tạo, để không ngừng tạo nên các thành công không chỉ cho bản thân, mà còn giúp cho cộng đồng, cuộc sống thêm tốt đẹp hơn”, ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, chia sẻ.

Cuộc thi thu hút sự quan tâm của thí sinh và phụ huynh, truyền cảm hứng sáng tạo, ứng dụng công nghệ giải quyết các vấn đề môi trường. (Ảnh: Vi Nam)

Phần thưởng lớn nhất là kiến thức và trải nghiệm

Đồng hành cùng cuộc thi, Vinamilk và BTC mang đến cho các thí sinh một sân chơi tư duy, tiếp cận thực tế ứng dụng robot vào hoạt động phát triển bền vững. Từ đó, góp phần truyền cảm hứng, khơi gợi sự sáng tạo và tìm giải pháp, ứng dụng công nghệ cho các hoạt động sản xuất, đời sống hướng đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Qua cuộc thi, các em hiểu hơn rằng “phần thưởng” lớn nhất mà các em có được là một hành trình sáng tạo, trải nghiệm, tiếp thu kiến thức và khai phá khả năng của chính mình.

Vinamilk Green Farm là nhãn hàng đồng hành chính trong sự kiện lần này. Bên cạnh được tiếp sức dinh dưỡng để thi đấu tốt nhất, các tuyển thủ nhí còn được tìm hiểu về các thực hành nông nghiệp bền vững của trang trại Green Farm và nhà máy hiện đại của Vinamilk.

Nhận định về chất lượng cuộc thi năm nay, thầy Phạm Ngọc Tiến, Trưởng ban cố vấn chuyên môn cuộc thi Robotacon WRO 2024, đánh giá: “Các đề bài đem tới thử thách cả về kỹ năng thiết kế, lập trình robot lẫn tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và cả những hiểu biết về xã hội cho các chiến binh Robotacon. Đặc biệt, năm nay có đề thi bất ngờ mô phỏng hoạt động tại nhà máy, trang trại xanh, thử thách khả năng ứng phó của các đội nhằm tìm giải pháp công nghệ cho sản xuất, phát triển bền vững, nâng cao được ý thức bảo vệ môi trường”.

Đồng hành cùng con, chị Như Quỳnh (phụ huynh bé Hùng Anh, nhóm HONGBANG1, cũng là vô địch Robotacon năm 2023 và top 6 chung kết thế giới tại Panama), chia sẻ: “Cuộc thi năm nay, BTC đã phối hợp với Vinamilk đưa các con tham quan trang trại và nhà máy. Tôi nghĩ điều này đã giúp các con có thêm kiến thức như hộp sữa mình hay uống được làm ra như thế nào và ứng dụng những gì các con đang học về robot, tự động hóa vào thực tế thì sẽ ra sao. Mình cảm thấy cuộc thi rất hay và ý nghĩa”.