Nhận 2 triệu đồng để đưa 3 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

20/12/2022 18:54

(PLO)- Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng các Cục C03, C08 ( Bộ Công an ) và Công an các địa phương mở rộng điều tra các sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm.