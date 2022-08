Nhiều cây xăng ở Hậu Giang treo bảng 'hết xăng'

Chiều 30-8, ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cho biết, Sở đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

“Hôm qua 29-8, đoàn kiểm tra đã lập biên bản đối với hai cửa hàng, trong đó một cửa hàng ở xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ hết xăng nhưng còn dầu. Hôm nay 30-8, tiếp tục kiểm tra các địa phương, đoàn ghi nhận có năm cửa hàng hết xăng dầu. Đoàn đã lập biên bản bốn cửa hàng, đồng thời yêu cầu cơ sở cam kết sớm nhập xăng bán trở lại” - ông Phong thông tin thêm.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cũng cho biết, trước đó Sở đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối, doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu trên địa bản tỉnh yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu nhằm duy trì hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, không để tình trạng ngừng bán hàng với lý do không chính đáng.

Sở sẽ liên tục kiểm tra và xử lý nghiêm nếu phát hiện DN vi phạm các quy định trong kinh doanh xăng dầu. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ xem xét áp dụng mức cao nhất là rút giấy phép kinh doanh xăng dầu theo quy định.

Cùng ngày, UBND TP Cần Thơ cũng đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và DN liên quan yêu cầu đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn TP. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch tăng sản lượng để đảm bảo nguồn cung đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa của DN và tiêu dùng người dân.

Cạnh đó, chia sẻ nguồn cung, điều chỉnh chiết khấu hợp lý để đảm bảo không làm gián đoạn nguồn cung ứng xăng dầu trong hệ thống kinh doanh. Đồng thời, duy trì hoạt động các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

“Thương nhân cấp hàng phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc hoặc hợp đồng xảy ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu”, Công văn của UBND TP Cần Thơ thể hiện.

UBND TP Cần Thơ cũng giao Cục Quản lý thị trường, Công an TP, UBND các địa phương... tăng cường các biện pháp phòng, chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và phân phối xăng dầu.

Tại Kiên Giang, Sở Công thương tỉnh này cũng đã ban hành công văn gửi Cục Quản lý thị trường tỉnh và UBND các huyện, TP yêu cầu phối hợp chỉ đạo đảm bảo nguồn cung ứng xăng, dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, chỉ đạo các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn chủ động phương án đảm bảo nguồn cung xăng, dầu cho thị trường thời gian tới. Đồng thời giám sát chặt chẽ việc bán xăng, dầu tại các cửa hàng địa bàn, không để xảy ra tình trạng ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.

(PLO)- Lý do các cửa hàng hết xăng dầu do đơn vị đầu mối chưa cung cấp kịp thời nguồn cung nhiên liệu, công ty không rót về do bán vượt sản lượng, hàng về chưa kịp thời...