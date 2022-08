Khách ngậm ngùi vì một số cửa hàng vẫn... không bán xăng

Ngày 29-8, ghi nhận tại một số tuyến đường trên địa bàn TP.HCM như đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), đường Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), chúng tôi nhận thấy bên cạnh các cửa hàng xăng dầu hoạt động bình thường thì vẫn còn tình trạng một số cửa hàng ngừng bán cho khách hàng.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 29-8, một cây xăng trên đường Kinh Dương Vương vẫn mở cửa bình thường nhưng khi nhiều khách hàng chạy xe tới để đổ xăng thì nhân viên vẫy tay báo hiệu không đổ xăng. Khách hàng đành ngậm ngùi đi tìm cây xăng khác.

Tương tự, tại một cửa hàng xăng dầu trên đường Phan Văn Trị (Gò Vấp), có khách hàng xe bị hết xăng, dẫn bộ đến cây xăng nhưng không được đổ, đành tìm cửa hàng xăng khác.Tại

Khoảng 15 giờ 10 phút cùng ngày, trên đường Nguyễn Oanh (Gò Vấp), một cửa hàng xăng dầu nhượng quyền của một thương hiệu lớn cũng để bảng thông báo "hết xăng, còn dầu".

Những ngày gần đây, theo ghi nhận của phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, một số cửa hàng xăng dầu ở quận 12, Gò Vấp ...nghỉ bán trước 21 giờ đêm.

Trước đó, ngày 26-8, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp khẩn về bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

Về nguồn cung, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, thiếu nguồn cung là không chính xác vì trên thực tế số lượng nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam chỉ từ 20%, cao lắm là 28% nhu cầu trong nước, trong khi Việt Nam có 36 doanh nghiệp (DN) có chức năng nhập khẩu xăng dầu. Vì vậy, bảy hay 10 DN vi phạm bị rút giấy phép trong thời hạn nhất định cũng không ảnh hưởng tới thị trường xăng dầu, nguồn cung của cả nước.

Do đó, lấy lí do cho rằng thiếu nguồn cung là do các DN bị rút giấy phép này là hoàn toàn sai sự thật.

Theo Bộ trưởng Diên, từ đầu năm đến nay Việt Nam chưa bao giờ thiếu xăng và từ giờ đến cuối năm cũng không thiếu.

Đặc biệt, từ hai tháng trở lại đây, hai nhà máy Bình Sơn và Nghi Sơn đều bảo đảm đủ nguồn cung tới 72% lượng xăng dầu trong nước theo yêu cầu. Hai đơn vị này cũng cam kết trong Quý IV sẽ bảo đảm đủ nguồn cung tới 80% nhu cầu của cả nước. Do đó, Việt Nam đã có khả năng đáp ứng 80% nhu cầu và chỉ có 20% là nhập khẩu.

Nếu tính 20% nhập khẩu nhân với mức 1,7 triệu khối/tháng, Việt Nam chỉ cần phải nhập khoảng 400.000 khối trong khi Việt Nam có đến 36 DN nhập khẩu mà cần có 400.000-450.000 khối hoặc cao hơn một chút vẫn không phải là con số quá lớn. Do đó, có thể khẳng định nguồn cung xăng dầu không bao giờ thiếu.

Đồng thời, để khẩn trương ổn định tình hình về dư luận và giữ ổn định thị trường kinh doanh xăng dầu, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các Bộ, ngành Tài chính, Ngân hàng… xem xét những kiến nghị, đề xuất chính đáng của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam; các DN, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh hàng dầu và của Bộ Công thương trong thời gian qua.

Cụ thể, nghiên cứu, xem xét mức phí đưa xăng dầu về Việt Nam để bảo đảm các DN đưa lượng xăng dầu về nước không chịu gánh phí quá cao và đề nghị nâng mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu trong cấu thành giá của mặt hàng xăng.

Tạo điều kiện cho các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nhất là đơn vị bán lẻ và thương nhân phân phối không bị thiệt thòi. Các ngân hàng cũng nên xem xét nới trần tín dụng đối với những DN thực chất có hoạt động nhập khẩu xăng dầu, nhất là những DN được Bộ Công thương giao tăng thêm chỉ tiêu nhập khẩu tăng dần để phục vụ, bổ sung nhu cầu xăng dầu trong nước.