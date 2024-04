Nhiều cơ quan gửi đơn xin giảm nhẹ cho cựu Giám đốc Công an Đỗ Hữu Ca 10/04/2024 11:12

(PLO)- Nhiều cơ quan chức năng của Hải Phòng, trong đó có cả Hội Luật Gia, Giáo hội Phật giáo, Công an Hải Phòng đã có đơn gửi TAND tối cao, TAND tỉnh Quảng Ninh để xin giảm nhẹ tội cho ông Đỗ Hữu Ca.

Sáng 10-4, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.

Có mặt tại toà sáng 10-4, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng dáng vẻ tiều tụy và gầy hơn rất nhiều so với thời điểm trước khi bị bắt. Do bị đau chân, chủ tọa phiên toà đồng ý cho ông Ca được phép ngồi nghe khi viện kiểm sát công bố cáo trạng.

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca khi bị áp giải đến toà. Ảnh: Ngọc Sơn

Ông Đỗ Hữu Ca bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc nhận 35 tỉ đồng để hứa “chạy án”.

Tại phiên toà, chủ toạ phiên toà cho biết toà đã nhận được nhiều đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Đỗ Hữu Ca.

Trong đó, có nhiều cơ quan nơi ông Ca từng công tác và địa phương nơi cựu tướng công an sinh sống như Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Kênh Giang (quê nhà ông Ca), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên, Hội Luật gia TP Hải Phòng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng.

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca tại toà. Ảnh: Ngọc Sơn

Trong đơn gửi đến toà, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng cho biết trong suốt thời gian dài, Giáo hội luôn nhận được sự ủng hộ, phát tâm từ thiện từ ông Ca. Ông Ca còn có nhiều đóng góp công sức và vật chất để tôn tạo, trùng tu, gìn giữ, phát huy nhiều di tích lịch sử văn hoá của TP và các địa phương, đặc biệt là các cơ sở di tích tâm linh phật giáo.

Còn trong đơn gửi đến toà của Hội Luật gia TP Hải Phòng cho biết trong hơn 2 nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội luật gia TP, ông Ca đã có nhiều đóng góp cho hoạt động và công tác phát triển hội, nhận được nhiều bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và bằng khen của UBND TP Hải Phòng.

Đối với Công an TP Hải Phòng, nơi ông Đỗ Hữu Ca từng giữ vai trò giám đốc, trong đơn gửi đến tòa, Công an TP Hải Phòng cho biết ông Đỗ Hữu Ca khi còn công tác đã đạt nhiều thành tích như triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, "được nhân dân yêu quý và tin tưởng".

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng được ngồi nghe trong quá trình đọc cáo trạng. Ảnh: Ngọc Sơn

Công an TP Hải Phòng cũng liệt kê ông Đỗ Hữu Ca đã được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen của Thủ tướng, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng… Khi nghỉ hưu, ông Ca cũng luôn dành thời gian quan tâm, đóng góp ý kiến để phát triển lực lượng, tận tình giúp đỡ các cán bộ chiến sỹ. Từ đó Công an Hải Phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông Đỗ Hữu Ca.