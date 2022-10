Nhiều cửa hàng xăng dầu ở Bến Tre, An Giang xin ngừng bán

(PLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh An Giang, trong tháng 9 sở đã tiếp nhận 10 thông báo tạm dừng bán hàng của các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu.

Ngày 4-10, lãnh đạo Sở Công Thương Bến Tre cho biết, thời gian qua sở đã tiếp nhận tám đơn xin tạm dừng kinh doanh xăng dầu. Nguyên nhân các doanh nghiệp (DN) bán lẻ xin tạm dừng bán hàng là do mức hoa hồng thấp, kinh doanh thua lỗ trong thời gian dài…

Theo Sở Công Thương Bến Tre, hiện cơ quan chức năng đang động viên các cửa hàng xăng dầu duy trì bán hàng để không gây ảnh hưởng dây chuyền. Song song đó, sở đã trình UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương tháo gỡ khó khăn cho các DN.

Theo Sở Công Thương An Giang, trong tháng 9 vừa qua sở đã tiếp nhận 10 thông báo tạm dừng bán hàng của các DN bán lẻ xăng dầu. Lý do các DN đưa ra cũng là do hoa hồng thấp, kinh doanh thua lỗ, hết vốn kinh doanh…

Qua xem xét, Sở Công thương chấp thuận cho chín DN tạm dừng kinh doanh. Đến nay, chỉ còn hai cửa hàng tạm dừng kinh doanh do đường giao thông trong quá trình thi công xe bồn không thể nhập hàng.

Bên cạnh đó, hiện vẫn còn trên 10 DN xăng dầu đã tạm ngưng hoạt động.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An cho biết, nhằm tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình kinh doanh xăng dầu, đảm bảo nguồn cung phục vụ người dân, sở thường xuyên phối hợp với Cục QLTT giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hiện nay hoạt động kinh doanh xăng dầu ở Long An cơ bản ổn định. Hiện tỉnh có bốn cửa hàng ngưng hoạt động do đang sửa chữa và đã được sở đồng ý.

Bảy cửa hàng ngừng hoạt động do sở rút giấy phép vì ngừng hoạt động mà chưa được sự đồng ý của sở.

Theo ông Thanh, 461 cửa hàng xăng dầu còn lại vẫn đang hoạt động bình thường nhưng nhiều đơn vị cho biết kinh doanh khó khăn, bị lỗ, đề nghị cơ quan thẩm quyền điều chỉnh cách tính giá cơ sở như tăng mức chiết khấu, chi phí vận chuyển, bán hàng...

Sở Công Thương đang tiếp tục phối hợp QLTT, các huyện giám sát, nắm tình hình.

