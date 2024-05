Nhiều điều độc đáo về hội chợ VIFA ASEAN 2024 23/05/2024 18:14

Ngày 23-3, tại TP.HCM đã diễn ra họp báo về Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam ASEAN lần thứ hai. Sự kiện được tổ chức bởi Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam – chi nhánh TP.HCM (VCCI - TP.HCM) phối hợp cùng Công ty cổ phần thủ công mỹ nghệ Gỗ liên Minh(Công ty Liên Minh), Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM và Hội vật liệu xây dựng Việt Nam. Hội chợ sẽ diễn ra tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP.HCM.

VIFA ASEAN 2023 thu về 84 triệu USD

Tại buổi họp báo, ông Trần Ngọc Liêm, giám đốc VCCI TP.HCM cho biết, trong 4 tháng đầu năm, tình hình xuất khẩu của Việt Nam có nhiều khởi sắc, khi tăng trưởng xuất khẩu tăng 15%. Trong đó, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt gần 5 tỷ USD, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2023.

Hội chợ VIFA ASEAN 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến 30-8-2024 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP.HCM. Ảnh: NHẬT DIỄM

Đây là mức tăng khá cao so với mặt bằng chung của cả nước. Trong đó các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao với gần 3 tỉ USD, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm 2023, cao gấp rưỡi so với các mặt hàng khác xuất khẩu vào thị trường này. Tiếp theo là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 668 triệu USD, tăng gần 39%, cao gấp 3 lần so với các mặt hàng chung được xuất khẩu sang Trung Quốc…

“Với những nỗ lực này, chúng tôi kỳ vọng việc tổ chức hội chợ VIFA ASEAN 2024 sẽ là hình thức xúc tiến thương mại tốt nhất, đồng thời mở rộng vòng kết nối, gặp gỡ các đối tác tiềm năng trong ngành cũng như khám phá, tiếp cận các xu hướng mới của thế giới trong ngành”- ông Liên nói.

Ông Đặng Quốc Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Liên Minh cho biết, hội chợ VIFA ASEAN dự kiến sẽ thu hút hơn 300 doanh nghiệp với 1.000 gian hàng, đến từ hơn 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và thế giới. Năm nay, ban tổ chức sẽ tổ chức các gian hàng chung của ASEAN, và có thêm nhiều gian hàng của các thị trường phi truyền thống, các đơn vị này sẽ tài trợ vé máy bay.

Ông Trần Ngọc Liêm, giám đốc VCCI TP.HCM cho biết trong bốn tháng đầu năm xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt gần 5 tỷ USD, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2023. Ảnh: NHẬT DIỄM

Ông Hùng cũng cho biết, trong Hội chợ VIFA ASEAN 2023, có 76% doanh nghiệp được khảo sát cho biết sau hội chợ họ có sự kết nối với các đối tác mới. Ước tính doanh thu sơ bộ, đạt 84 triệu USD.

Kiện nhau ra toà là điều không mong muốn

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí cũng đặt những câu hỏi liên quan đến những vấn đề xoay quanh Công ty Liên Minh và việc tổ chức Hội chợ VIFA EXPO.

Theo đó, đại diện công ty Liên Minh đã công khai giải đáp liên quan đến câu hỏi: “Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP.HCM (gọi tắt là Hội HAWA) từng cho rằng công ty Liên Minh lấy đi hội chợ VIFA EXPO của Hội và mục đích tổ chức Hội chợ VIFA EXPO là phí lợi nhuận phục vụ cho hoạt động của Hội nhưng Công ty Liên Minh không ủng hộ?”.

Ông Nguyễn Văn Vy, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Liên Minh cho biết, Công ty được thành lập với mục tiêu hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, mời gọi các khách hàng quốc tế về Việt Nam nhưng thời điểm đó chỉ có hội chợ EXPO. Đây là một hội chợ tổng hợp không phải hội chợ chuyên về ngành gỗ cho nên Ban chấp hành của Hội HAWA lúc đó đã vận động một số hội viên tâm huyết đã tự sử dụng vốn cá nhân để thành lập ra Công ty Liên Minh và sau đó được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp phép hoạt động.

Ông Điền Quang Hiệp, Phó chủ tịch HĐQT (đang phát biểu) và ông Nguyễn Văn Vy, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Liên Minh chia sẻ với báo chí về những vấn đề liên quan đến Hội HAWA. Ảnh: NHẬT DIỄM

Một số thành viên ban chấp hành Hội HAWA lúc bấy giờ cũng là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Liên Minh. Việc hợp tác, phối hợp giữa Công ty Liên Minh và HAWA trước dịch COVID-19 diễn ra khá tốt. Chẳng hạn HAWA giúp Liên Minh vận động các doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm cũng như quảng bá hội chợ. Đổi lại Công ty Liên Minh trích lại 15% cổ tức của các cổ đông để đóp góp cho HAWA có kinh phí hoạt động.

Thời điểm diễn ra đại dịch COVID-19 thì tất cả các hoạt động đều phải tạm ngưng. Tuy nhiên, sau đại dịch thì ban quản trị của của Công ty Liên Minh (là các thành viên trong ban chấp hành HAWA) lại bất ngờ yêu cầu giải thể Công ty, nhưng các thành viên tâm huyết với hội chợ VIFA EXPO đã không đồng ý.

Ông Đặng Quốc Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Liên Minh kỳ vọng hai hội chợ VIFA EXPO và VIFA ASEAN sẽ đưa trở thành Việt Nam trở thành trung tâm thương mại về nội thất đồ gỗ. Ảnh: NHẬT DIỄM

Do đó sau khi các thành viên chủ chốt của hội đồng quản trị Công ty Liên Minh từ nhiệm thì Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị mới để tiếp tục vận hành Công ty Liên Minh và tổ chức hội chợ VIFA EXPO. Các thành viên của Công ty Liên Minh hiện tại rất mong muốn hai bên hợp tác như trước đây vì sự hợp tác này mang lại lợi ích rất nhiều cho các doanh nghiệp Việt.

Ngoài ra ông Điền Quang Hiệp, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Minh cũng cho biết sự việc Hội HAWA khởi kiện Công ty Liên Minh là hội viên của mình là chuyện đáng buồn và không ai mong muốn. Hơn nữa HAWA có khoảng hơn 400 hội viên nhưng việc khởi kiện có thể chỉ là ý chí của các thành viên trong ban chấp hành Hội vì việc khởi kiện chưa từng được đưa ra để thông qua tại Đại hội của HAWA.

Theo ông Hiệp trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Hội HAWA thì Công ty Liên Minh là đơn vị duy nhất liên tục đóng góp đều đặn 15% cổ tức của các cổ đông công ty cho Hội. Kết quả cuối cùng là bản án sơ thẩm của TAND quận Tân Bình ngày 8-9-2023 và bản án phúc thẩm của TAND TP.HCM ngày 23-1-2024 đã khẳng định Công ty Liên Minh là đơn vị tổ chức Hội chợ quốc tế VIFA EXPO.