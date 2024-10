Nhiều người bị mắc kẹt do lũ dâng cao ở Đồng Nai 28/10/2024 20:56

Chiều ngày 28- 10, do ảnh hưởng của mưa bão những ngày qua khiến nước suối đổ dồn về khu vực Ấp 2 (xã An Viễn, huyện Trảng Bom) làm một ngôi nhà có 4 người bị mắc kẹt, ngập sâu trong nước xoáy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp Công an huyện Trảng Bom nhanh chóng huy động 30 cán bộ chiến sĩ cùng xe cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy đến hiện trường tổ chức đưa được 4 người bị nạn đến vị trí an toàn.

Đưa người dân mắc kẹt ra khỏi khu vực ngập nước sâu, xoáy.

Sáng cùng ngày tại một số khu vực thuộc xã An Bình (huyện Long Thành) cũng bị ngập, khu dân cư bị ngập sâu trên diện rộng. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, lực lượng cơ quan chức năng trên địa phương đã nhanh chóng di dời các hộ dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng đưa người dân ra khỏi khu vực nước ngập sâu tại xã An Bình (huyện Long Thành) đến khu vực an toàn.

Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo và phân công, bố trí lực lượng chốt chặn, canh phòng tại các khu vực nguy hiểm, không để người dân đi lại vào khu vực đang bị ngập.