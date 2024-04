Nhiều người dính ‘bẫy’ mua bán áo quần qua mạng giá sỉ của cô gái 22 tuổi 18/04/2024 13:58

Ngày 18-4, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Liễu (22 tuổi, ngụ tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Với chiêu lừa đảo mua bán áo quần qua mạng giá sỉ, Liễu đã chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của Liễu là lập nhóm zalo bán quần áo trên mạng xã hội và mời nhiều người tham gia vào nhóm.

Tại nhóm này, Liễu thường xuyên đăng hình quần áo kèm giá sỉ để khách chọn mua. Khi có khách chốt đơn hàng, Liễu yêu cầu khách phải chuyển hết số tiền rồi mới cho chuyển hàng đi.

Sau khi nhận được tiền, Liễu sẽ chặn zalo của bị hại và xoá họ khỏi nhóm để chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn này, Liễu đã chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại trên toàn quốc với số tiền hàng trăm triệu đồng. Tại Quảng Bình, bước đầu cơ quan công an cũng xác định Liễu đã chiếm đoạt của chị NTH (ngụ tại huyện Bố Trạch) số tiền hơn 10 triệu đồng.

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Liễu ở tỉnh Vĩnh Phúc, lực lượng công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Tại cơ quan công an, Liễu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.