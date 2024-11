Nhiều người sập bẫy lừa tiền đặt cọc khách sạn từ fanpage giả mạo 11/11/2024 18:06

Chiều 11-11, tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp du lịch do Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức, nhiều ý kiến đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng lập các trang (fanpage) giả mạo khách sạn để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc phòng của khách. Việc này không chỉ gây thiệt hại đối với khách du lịch mà còn ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ của doanh nghiệp.

Công an làm việc với đại diện khách sạn Tui Blue Nha Trang về việc bị giả mạo trang fanpage. Ảnh: XP

Khách hàng khó phân biệt trang fanpage thật-giả

Theo đại diện khách sạn Tui Blue Nha Trang, hiện có những fanpage giả mạo, copy hình ảnh, thông tin của khách sạn nhằm mục đích lừa tiền đặt cọc của khách hàng rồi chiếm đoạt.

“Vừa rồi khách sạn nhận phản ánh về tình trạng này. Khách hàng gọi điện đến để kiểm tra thì mới phát hiện mình đã bị lừa tiền đặt cọc" - đại diện khách sạn Tui Blue Nha Trang nói.

Theo một số chủ khách sạn ở Nha Trang, khi có khách phản ánh, kiểm tra đôi bên mới biết đó là các trang giả mạo. “Khi bị lừa tiền đặt cọc vì các trang giả mạo, khách sẽ mất lòng tin vào khách sạn, đặc biệt là không an tâm vào hoạt động du lịch ở Nha Trang- Khánh Hòa”- đại diện một khách sạn nói.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa, thủ đoạn của các nghi phạm là tạo ra các trang giả mạo có giao diện rất khó phân biệt với fanpage chính thức của các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Nha Trang.

Các trang giả mạo này sẽ sao chép hình ảnh, sử dụng bài đăng của các khách sạn nhằm tạo uy tín để bán các tour du lịch với giá hấp dẫn. Đồng thời, họ chạy quảng cáo dồn dập khiến khách hàng bị nhầm lẫn.

Khi có khách hàng, các đối tượng lừa đảo sẽ nhiệt tình tư vấn để dẫn dụ khách sập bẫy. Sau khi thỏa thuận xong, những kẻ giả mạo làm giả ảnh chụp các biên lai, xác nhận đặt phòng rồi thúc giục khách chuyển khoản tiền đặt cọc phòng. Sau khi nhận được tiền, kẻ giả mạo lập tức chặn liên lạc, xóa mọi dấu vết.

Hồi tháng 10-2024, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, xử lý thông tin việc kẻ xấu mạo danh hàng loạt khách sạn ở Nha Trang để lừa tiền đặt cọc của du khách.

Theo thống kê của đơn vị này, đã có 15 khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh bị giả mạo trang fanpage. Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa ghi nhận có 16 trường hợp bị chiếm đoạt tiền đặt cọc tổng cộng 47 triệu đồng.

Trang giả mạo (phải) gần giống trang thật của khách sạn Ana Mandara Cam Ranh. Ảnh chụp màn hình.

Đẩy mạnh tuyên truyền, chống lừa đảo

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo: Trước khi lựa chọn dịch vụ đặt tour, đặt phòng khách sạn, du khách cần tìm hiểu kỹ thông tin, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, lữ hành uy tín hoặc qua các ứng dụng đặt phòng du lịch.

Khi đã kiểm tra chính xác thông tin liên hệ, cần tìm hiểu kỹ chính sách đặt, hủy tour; yêu cầu khách sạn chuyển thông tin xác nhận đặt phòng.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, để ngăn chặn tình trạng fanpage giả mạo khách sạn lừa tiền đặt cọc của khách, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh giác, Sở Du lịch đã đề nghị Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa phối hợp Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, chống lừa đảo thông tin an toàn, an ninh mạng trong lĩnh vực kinh doanh du lịch cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.