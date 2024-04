Rao bán hàng thanh lý giá rẻ trên Facebook để lừa tiền đặt cọc 04/04/2024 11:35

(PLO)- Công an tại Đắk Nông vừa bắt giữ người đàn ông chuyên đăng tải bán hàng thanh lý giá rẻ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 4-4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự ông Lê Công Việt (29 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua chiêu bán hàng thanh lý giá rẻ

Ông Việt tại cơ quan công an. Ảnh: M.Q

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4-2023, Việt thường đăng tải trên Facebook cá nhân, rao bán hàng thanh lý (tôn, sắt thép) giá rẻ và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc trước.

Ngày giữa tháng 3-2024, anh Nguyễn Hữu Thiết (ngụ huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) liên hệ với ông việt để đặt mua 10 cuộn lưới B40. Sau đó, anh Thiết chuyển cho ông Việt 5 triệu đồng đặt cọc nhưng không nhận được hàng. Nghi ngờ bị lừa, anh Thiết đã báo tin đến Công an huyện Tuy Đức.

Tiếp nhận tin báo Công an huyện Tuy Đức đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Nông) sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 29-4, công an đã bắt giữ Việt và thu giữ các vật chứng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, công an xác định từ năm 2023 đến nay, ông Việt đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 30 bị hại, với tổng số tiền khoảng 70 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Tuy Đức tiếp tục xác minh, làm rõ.