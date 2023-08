Nhiều người trẻ bị rối loạn cương dương

(PLO)- Các bệnh viện ở TP.HCM ghi nhận nhiều nam giới trẻ tuổi bị rối loạn cương dương do nhiều nguyên nhân khác nhau.

“Lần đầu tiên làm chuyện ấy tôi rất lo lắng, hồi hộp. Cúng chính vì luôn trong trạng thái căng thẳng như vậy nên tôi rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi “trên bảo dưới không nghe” – anh TMH (21 tuổi, ở Đồng Nai) chia sẻ.

Còn trẻ mà đã “trên bảo dưới không nghe”

Tưởng đâu những lần sau tình hình sẽ cải thiện, nhưng tình trạng đó tiếp tục lặp lại khiến anh H trở nên tự ti. Tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, anh H cho rằng mình bị rối loạn cương dương (RLC) nên lùng sục tìm mua thuốc tăng cường sinh lý.

“Uống thuốc suốt ba tháng liền không kết quả, tôi tìm đến Bệnh viện (BV) Bình Dân, TP.HCM. Tại đây, bác sĩ (BS) kết luận tôi tôi bị RLC do lo lắng, căng thẳng. Sau vài lần được BS tư vấn, tôi cải thiện nhiều” – anh H cho biết.

Mặc dù mới 25 tuổi nhưng anh NHM (TP.HCM) uống rượu bia từ năm 19 tuổi. “Tưởng rượu bia sẽ giúp tự tin trong chuyện ấy nên tôi uống rất nhiều, thậm chí uống ngay trước khi “lâm trận” cho lên tinh thần nhưng kết quả vẫn “xìu xìu ển ển”” – anh M tâm sự.

Sau khi đến BV Bình Dân khám, anh được các BS chẩn đoán bị RLC, nguyên nhân do bia rượu gây ra. Để khắc phục, anh cần bỏ hẳn rượu bia.

Khoảng 65% RLC do tâm lý

TS-BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học BV Bình Dân, cho biết một trong những nguyên nhân khiến người trẻ bị RLC có xu hướng gia tăng là do nhóm này quan tâm và sinh hoạt tình dục sớm hơn so với những người đồng tuổi trước đây.

Kết quả khảo sát 283 nam giới đến khám tại BV Bình Dân gần đây, độ tuổi trung bình bắt đầu quan hệ tình dục là 21,5 và nhỏ nhất là 16.

Trước đây nhóm tuổi 40 trở lên bị RLC nhiều nhất. Tuy nhiên, hiện nay RLC có xu hướng trẻ hóa và rơi vào độ tuổi 25 trở lên, thậm chí nhóm tuổi từ 18-20 cũng bị RLC.

Do quan tâm sớm đến sinh hoạt tình dục nên đa phần nam giới trẻ tuổi mong chờ lần quan hệ đầu tiên phải thật hoàn hảo. Điều này khiến không ít người rơi vào trạng thái lo lắng, căng thẳng khi quan hệ, dễ dẫn đến tình trạng RLC.

Cạnh đó, lạm dụng rượu bia cũng là nguyên nhân khiến nhiều nam giới trẻ tuổi hiện nay bị RLC. Trong 283 nam giới được khảo sát nói trên, có tới 36,70% sử dụng rượu bia khi quan hệ tình dục lần đầu và những lần tiếp theo.

“Thêm một nguyên nhân khiến nam giới trẻ tuổi bị RLC là do lạm dụng những sản phẩm tìm mua trên mạng để tăng cường “bản lĩnh đàn ông” như kẹo sâm, thuốc tăng kích thước dương vật hoặc điều trị xuất tinh sớm dạng xịt hoặc bôi” – TS-BS Dũng nói thêm. Đồng thời cho hay, nam giời trẻ tuổi tự thỏa mãn tình dục (thủ dâm) quá sớm, quá nhiều cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng RLC.

“Tóm lại, có 2 yếu tố khiến nam giới trẻ tuổi bị RCL là thể chất, bệnh tật và yếu tố tâm lý. Trong đó, yếu tố tâm lý chiếm 60% đến 65%. Những trường hợp này cần được BS tư vấn có thực sự bị RLC hay chỉ là hoang mang, lo lắng nên dẫn đến RLC” – TS-BS Dũng nói.

ThS-BS Nguyễn Văn Học, khoa Tiết niệu BV Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết ngày càng nhiều nam giới trẻ tuổi đến BV này để khám RLC. “Có nhiều nguyên nhân gây RLC ở nam giới trẻ tuổi nhưng đa phần do lối sống. Bên cạnh đó, một phần do suy nhược cơ thể, số ít do giảm nội tiết tố nam, do các bệnh lý sẵn có như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh lý tâm thần kinh…” – ThS-BS Học lý giải.

Cũng theo BS Học, điều trị RLC có thể dùng các loại thuốc hoặc tư vấn tâm lý tình dục… trong lúc chờ người bệnh phục hồi khả năng cương dương. Ngoài ra, còn một số phương pháp điều trị RLC khác như dùng dụng cụ hút chân không, tiêm thuốc vào thể hang, đặt vật giả thể hang.

TRẦN NGỌC