'Nhiều phụ huynh cứ nghĩ trường bán BHYT là có hoa hồng' 31/10/2024 16:08

(PLO)- Đại biểu Quốc hội cho biết nhiều phụ huynh do chưa rõ các quy định về mua BHYT đối với học sinh, cứ nghĩ trường bán là có hoa hồng.

Chiều 31-10, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Trần Thị Thu Hằng (Đắk Nông), cho biết Luật BHYT hiện hành và dự thảo luật sửa đổi bổ sung có nhiều quy định liên quan đến BHYT đối với học sinh. Quá trình triển khai các quy định đã phát sinh một số vấn đề cần nghiên cứu, trong đó có việc trường học được giao thu tiền đóng BHYT của học sinh.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Hằng (Đắk Nông). Ảnh: QH

Theo đại biểu Hằng, một số giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phản ánh, việc giáo viên được giao nhiệm vụ này thực sự là một áp lực. Ngoài tuyên truyền, họ phải năn nỉ phụ huynh mua BHYT cho con khiến họ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng tâm lý.

Chưa kể đến nếu không đạt chỉ tiêu cũng sẽ ảnh hưởng đến đánh giá, phân loại thi đua khen thưởng. Thậm chí, có những xung đột không đáng có giữa giáo viên với phụ huynh; hoặc phụ huynh chậm đóng tiền dẫn đến không kịp thời mua BHYT, ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh.

“Còn nhiều phụ huynh chưa rõ các quy định về mua BHYT cho học sinh, cứ nghĩ nhà trường bán là có lời, có hoa hồng, từ đó ảnh hưởng nhất định đến việc mua BHYT ở môi trường giáo dục” - đại biểu Hằng nêu.

Để giáo viên chuyên tâm giảng dạy, đại biểu đề nghị nghiên cứu, đánh giá, sửa đổi theo hướng bỏ quy định nhà trường thu tiền BHYT của học sinh. Thay vào đó, việc này được giao cho chính quyền địa phương, cơ quan bảo hiểm. Trường chỉ có trách nhiệm cung cấp danh sách học sinh và tuyên truyền các quyền lợi của học sinh khi mua BHYT.

Đại biểu Hằng cũng cho rằng, dù luật đã quy định chi tiết các vấn đề liên quan đến đối tượng là học sinh tham gia mua BHYT, nhưng việc thực hiện chưa nghiêm do nhiều lý do chủ quan và khách quan. Do đó, sửa đổi, bổ sung luật lần này cần tiếp tục rà soát các tồn tại để quy định sao cho phù hợp.

Cùng với đó là nghiên cứu phương án để học sinh được tham gia BHYT hộ gia đình. Theo cách này, học sinh vừa được nhà nước hỗ trợ vừa được trừ vào mức đóng theo thứ tự, nâng mức hỗ trợ đóng từ ngân sách.

Đại biểu Châu Quỳnh Giao (Kiên Giang) đề xuất Nhà nước có thể cân nhắc tăng mức hỗ trợ ngân sách tối thiểu là 50% cho đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Ngoài ra, cần bổ sung thêm nhóm các hộ thoát nghèo vào danh sách được ngân sách nhà nước hỗ trợ.