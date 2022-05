Nhiều quy định mới về đăng ký xe và phạt nguội có hiệu lực kể từ 21-5

Mới đây, Bộ Công an ban hành Thông tư 15/2022 để sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, trình tự đăng ký, thu hồi con dấu…

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày mai, 21-5.

Bấm biển số ô tô tại công an huyện, xe máy ở công an xã

Bộ Công an mở rộng quyền và phân cấp việc đăng ký ô tô xuống đến Công an cấp huyện thay vì phòng CSGT Công an cấp tỉnh như hiện nay.

Theo đó, Phòng CSGT đăng ký, cấp biển số đối với ô tô, máy kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài... có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi phòng CSGT đặt trụ sở.

Công an cấp huyện đăng ký, cấp biển số ô tô, máy kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình.

Đặc biệt, Công an cấp xã sẽ tiếp nhận và làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.

Để Công an xã được quyền đăng ký, cấp biển số xe máy, trong ba năm liền kề gần nhất, địa phương phải có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm.

Đăng ký online để xin cấp biển số tạm

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 15/2022 bổ sung quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời.

Cụ thể, người dân có thể làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời online bằng cách đến đăng ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe mà không cần mang xe đến kiểm tra, chỉ cần nộp giấy tờ xe. Hoặc chủ xe có thể đăng ký tại Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công quốc gia và được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm bản điện tử.

Để đăng ký online trên cổng dịch vụ công, chủ xe cần đăng nhập, kê khai các thông tin của xe, chủ xe (như ghi rõ số tờ khai hải quan điện tử, số phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, giấy ủy quyền người kê khai làm thủ tục đăng ký tạm thời...). Tiếp đó, chủ xe nộp lệ phí đăng ký xe tạm thời và nhận kết quả xác thực đăng ký xe tạm thời trên Cổng Dịch vụ công và in chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời điện tử.

Sửa lỗi sai tiếng Anh trên giấy chứng nhận đăng ký xe

Trước đó, báo chí phản ánh về mẫu chứng nhận đăng ký xe ô tô hiện hành theo quy định tại Thông tư 58/2020 của Bộ Công an có lỗi sai khi sử dụng từ vựng tiếng Anh không đúng.

Cụ thể, mặt trước của giấy đăng ký đã dịch “số chỗ ngồi” thành “sit” trong khi “sit” là động từ, được dùng để chỉ hành động ngồi; trong khi ở đây phải sử dụng danh từ khi dịch.

Để khắc phục, Thông tư 15/2022 ban hành mẫu giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mới, trong đó sửa phần dịch tiếng anh của cụm từ “số chỗ ngồi” từ “Sit” thành “Number of Seats”.

Vẫn theo Thông tư 15/2022, để đăng ký, cấp biển số xe lần đầu; đăng ký sang tên; đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia, chủ xe cần đăng nhập cổng dịch vụ công kê khai các thông tin vào giấy khai đăng ký xe điện tử (theo mẫu số 01A/58) và nhận mã số thứ tự, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua tin nhắn điện thoại để làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe.

Có thể nộp phạt nguội ngay tại nơi cư trú

Khoản 2, Điều 4, Thông tư 15/2022 quy định khi phát hiện vi phạm thông qua phương tiện, thiết bị nghiệp vụ mà không dừng được phương tiện để xử phạt, người có thẩm quyền sẽ xác định thông tin về người và phương tiện vi phạm và gửi kết quả phạt nguội về Công an nơi cư trú của chủ xe để giải quyết.

Trong đó, chuyển kết quả đến Công an cấp xã nơi người vi phạm cư trú nếu vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã; chuyển kết quả đến Công an cấp huyện nơi người vi phạm cư trú nếu vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã hoặc thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã nhưng Công an cấp xã chưa được trang bị hệ thống mạng kết nối.

Khi người vi phạm đến làm việc thì Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Công an cấp huyện tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông theo quy định.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 65/2020, sau khi xác minh được người vi phạm, cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thẳng thông báo mời người vi phạm đến trụ sở để giải quyết. Nếu người vi phạm không đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết thì mới gửi thông thông báo đến Công an xã nơi người đó cư trú.