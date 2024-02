Nhiều siêu thị không kinh doanh váng sữa đang bị thu hồi

Ngày 27-2, Thông tin từ Vụ Khoa và Công nghệ (Bộ Công thương) cho biết, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Anh vừa gửi thông tin cảnh báo tới cơ quan chức năng của Việt Nam về việc Công ty Premier Foods đang thu hồi các sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots do có thể chứa các mảnh nhựa.

Cụ thể đó là các sản phẩm Ambrosia My Mini Custard Pots đóng gói 6 x 55g, Ambrosia My Mini 30% Less Sugar Custard Pots đóng gói 6 x 55g và Ambrosia My Mini Rice Pots đóng gói 6 x 55g (sử dụng tốt nhất tất cả các ngày từ tháng 4-2024 đến tháng 10-2024).

Các siêu thị không kinh doanh sản phẩm váng sữa đang được thu hồi. ẢNH Internet

Theo đó, Bộ Công thương khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm với thông tin sản phẩm cụ thể nêu trên.

Đồng thời, báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này để thu hồi.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương đề nghị Tổng Cục Quản lý thị trường chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện sản phẩm cụ thể nêu trên được lưu thông trên thị trường kịp thời thu hồi, xử lý theo quy định.

Đại diện Lotte Mart Việt Nam cho biết, hệ thống siêu thị Lotte Mart không kinh doanh sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots nói riêng và các sản phẩm của Công ty Premier Foods nói chung trên toàn bộ hệ thống siêu thị.

Vì vậy, việc thu hồi sản phẩm nói trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Lotte Mart Việt Nam.

Tương tự đại diện tập đoàn Central Retail, đại diện Công ty MM Mega Market Việt Nam cho biết các siêu thị đều không kinh doanh sản phẩm váng sữa này.

Năm 2023 TP.HCM xử phạt hơn 1,1 tỉ đồng vi phạm trong kinh doanh xăng dầu (PLO) -Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện 34 vụ vi phạm gồm mua, bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối

TP.HCM thu hút đầu tư từ các quốc gia có nền công nghệ cao (PLO)-Trong dài hạn, thu hút đầu tư các nước khối châu Mỹ, châu Âu, châu Á khác có thế mạnh trong lĩnh vực R&D

TÚ UYÊN