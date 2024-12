Nhờ chiêu lừa đặc biệt, nữ bị cáo huy động gần 39 tỉ đồng rồi cất ở... nhà kho 12/12/2024 18:16

Ngày 12-12, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Đặng Thanh Tùng (SN 1984, ở Hà Nội) mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng thể hiện, từ tháng 4 đến tháng 7-2022, bị cáo Tùng giả làm nhân viên môi giới bất động sản và giới thiệu có quan hệ ngoại giao với chủ đầu tư một dự án Vinhomes Ocean Park2 ở Văn Giang, Hưng Yên.

Bị cáo giới thiệu về các căn hộ ngoại giao vị trí đẹp, giá rẻ dành cho các cá nhân thuộc tập đoàn cần đầu tư góp vốn dưới hình thức “lấp căn” để hưởng lợi nhuận.

Theo lời bị cáo, hình thức lấp căn là những người có nhu cầu mua căn hộ ngoại giao nhưng chưa đủ tiền đặt cọc nên cần huy động dòng tiền để đặt cọc trước. Trong thời hạn 10-12 ngày ký hợp đồng, người mua sẽ phải thanh toán lại phần tiền đặt cọc hộ trước đó, kèm theo lợi nhuận 20%/ số tiền góp vốn hoặc mức lợi nhuận 100-200 triệu đồng/1 tỉ đồng.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Đ.M

Tin tưởng vào thông tin trên, nhiều bị hại chuyển tiền cho Tùng số tiền 38,9 tỉ đồng. Để tạo niềm tin, Tùng chuyển trả lại họ hơn 23,5 tỉ đồng tiền gốc và lợi nhuận, còn chiếm đoạt hơn 15,3 tỉ đồng của 7 bị hại.

Trong số các nạn nhân của Tùng có nhóm 3 nhà đầu tư ở Thái Nguyên. Từ ngày 13-5-2022 đến ngày 20-6-2022, nhóm này chuyển cho Tùng hơn 25,4 tỉ đồng để đầu tư 13 mã căn hộ.

Các nội dung chuyển khoản thường ghi là “lấp căn sếp Hùng”, “lấp căn sếp Chính”… Quá trình giao dịch, Tùng đã chuyển lại hơn 17,1 tỉ đồng gọi là trả tiền gốc và lãi để tạo niềm tin.

Một thời gian sau, thấy Tùng không trả tiền như hứa hẹn, nhóm này yêu cầu bị cáo cho gặp khách hàng đặt mua căn hộ, cho xem giấy tờ thể hiện việc đầu tư. Song Tùng đều viện lý do khác nhau để khất hẹn.

Sau đó, nạn nhân đến công ty tìm hiểu thì mới biết Tùng mới đặt cọc 300 triệu đồng mua căn hộ. Ngày ký hợp đồng không đúng như Tùng nói. Do thấy Tùng không giải trình được số tiền còn lại, các nhà đầu tư đòi tiền nhiều lần không được nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Tùng khai báo quanh co. Tùng khai nhận sau khi rút tiền của các bị hại, Tùng cất 28,5 tỉ đồng trong tủ quần áo ở nhà kho. Đến cuối tháng 6-2022, Tùng kiểm tra thì phát hiện bị mất trộm toàn bộ số tiền trên. Do hoảng loạn nên Tùng không nói cho ai biết, không trình báo sự việc với cơ quan công an.

CQĐT xác định việc Tùng khai giấu cất tiền ở nhà kho, không có người quản lý, không cung cấp được tài liệu nào nên lời khai trên không có căn cứ.

Kết quả xác minh tại chủ đầu tư dự án cho thấy, Trần Đặng Thanh Tùng không phải là nhân viên của doanh nghiệp này, không phải là môi giới hay cộng tác viên bán dự án. Chủ đầu tư cũng không có cơ chế giao lại một số căn hộ thuộc dự án trên cho lãnh đạo tập đoàn.