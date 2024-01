Nhóm công ty chứng khoán lớn SSI, TCBS, HCM kinh doanh ra sao trong năm 2023?

Hàng loạt công ty đại chúng vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 theo nghĩa vụ công khai minh bạch luật định. Trong số này có SSI, TCBS và HCM – ba công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán thuộc nhóm chiếm thị phần lớn nhất cả nước.

Bối cảnh thị trường chứng khoán năm 2023 có nhiều đợt tăng điểm và việc thêm 385.700 tài khoản chứng khoán mới mở đã giúp nhiều công ty chứng khoán có lợi nhuận khủng.

Ảnh: NIKKEI

SSI: Lợi nhuận quý IV/2023 tăng 2,5 lần cùng kỳ năm trước

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ mà Công ty CP Chứng khoán SSI vừa công bố, lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 của doanh nghiệp này lên hơn 488 tỷ đồng, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đến từ tăng trưởng doanh thu 55,1% so với cùng kỳ năm ngoái, với con số tuyệt đối 1.993 tỷ đồng.

Mảng tự doanh có đóng góp quan trọng nhất đến tổng doanh thu của SSI với tỷ trọng hơn 50%. Trên bảng cân đối kế toán, danh mục tự doanh của SSI vẫn duy trì hơn 49.000 tỷ đồng, chiếm 71,55% tổng tài sản của công ty, trong đó, gần 45.000 tỷ đồng là các loại chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu.

Hai mảng môi giới và cho vay ký quỹ cũng có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, lần lượt 17,24% và 27,25%. Tuy nhiên, doanh thu môi giới và cho vay margin của SSI đã giảm 30% còn lãi từ cho vay và phải thu chỉ tăng 2%, do sàn chứng khoán năm qua vẫn khá nguội, không đủ thúc đẩy các nhà đầu tư dùng tới đòn bẩy tài chính.

Tính cả năm, tổng doanh thu của SSI đạt 7.285 tỷ, tăng 11% so với năm 2022, hoàn thành 105% kế hoạch và đạt 112% so với mục tiêu doanh thu được đưa ra tại Đại hội Cổ đông SSI năm ngoái.

TCBS: Lợi nhuận từ trái phiếu tăng đột biến

Với Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương TCBS, lợi nhuận trước thuế quý cuối năm 2023 lên mức 880 tỷ đồng, tăng 176% với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt hơn 3.028 tỷ đồng, hoàn thành 151% kế hoạch.

Doanh thu nghiệp vụ môi giới và lưu ký chứng khoán quý IV/2023 đạt 150 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính cả năm 2023, mảng môi giới ghi nhận 528 tỷ đồng doanh thu, giảm 44% so với năm ngoái, do ảnh hưởng của chính sách không tính phí môi giới, theo giải thích của TCBS.

Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu 243 tỷ đồng trong quý 4, tăng 42% so với cùng kỳ. Doanh thu lũy kế cả năm 2023 là 1.026 tỷ đồng, giảm 30% so với năm ngoái.

Nghiệp vụ kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu đem lại doanh thu 639 tỷ đồng trong quý IV/2023 (tăng rất mạnh 96% so với cùng kỳ 2022) góp phần vào tổng doanh thu cả năm 2.099 tỷ đồng (tăng 60% so với cả năm 2022)

Đáng chú ý, TCSB cho biết doanh số phân phối trái phiếu sơ cấp trong quý IV/2023 tiếp tục tăng mạnh, lũy kế cả năm 2023 đạt 38.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm trước, cho thấy khả năng niềm tin của nhà đầu tư đang dần quay trở lại với kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

HCM: Tăng trưởng cho vay ký quỹ đều đặn

Còn với Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (mã chứng khoán HCM), bản công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023 cho thấy lợi nhuận trước thuế quý cuối năm đạt 225 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lũy kế cả năm 2023, HCM ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 842 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch.

Đóng góp trong đó là doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 672 tỷ đồng, chiếm 30% tổng doanh thu.

Doanh thu của HCM đến từ bốn mảng, cụ thể:

Từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 1.066 tỷ đồng, tương đương 47% tổng doanh thu. Năm qua, hoạt động cho vay ký quỹ của HSC tăng trưởng đều đặn và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu nhờ linh hoạt về chính sách.

Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 672 tỷ đồng, chiếm 30% tổng doanh thu.

Doanh thu từ hoạt động tự doanh đạt 473 tỷ đồng, đóng góp 21% vào tổng doanh thu HSC.

Còn thu từ tư vấn tài chính doanh nghiệp vẫn khiêm tốn, cả năm chỉ được 22 tỷ đồng.

Theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào đầu tháng 10-2023, ba công ty nói trên thuộc nhóm 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất tại Việt Nam, trong đó SSI chiếm 10,59% thị phần; TCBS 6,8%; và HCM 5,06%.

Kết quả kinh doanh của ba công ty chứng khoán này đạt được trong bối cảnh thị trường 2023 có nhiều đợt tăng điểm và có thêm 385.700 tài khoản chứng khoán mới mở đã giúp nhiều công ty chứng khoán khác có lợi nhuận khá.

Ngọc Diệp