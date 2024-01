VinaCapital: Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được nâng hạng

Giám đốc phòng phân tích kinh tế vĩ mô và nghiên cứu thị trường thuộc quỹ VinaCapital, ông Michael Kokalari, vừa có bài viết đưa ra dự báo về thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 trong đó có nhận định về khả năng nâng hạng thị trường.

Lãi suất ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường

Chuyên gia VinaCapital dự kiến lãi suất sẽ ổn định còn nhà đầu tư sẽ tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận và định giá cổ phiếu. Điều này sẽ hỗ trợ cho mức tăng nhẹ của giá cổ phiếu trong năm nay.

Dự báo lợi nhuận của các công ty niêm yết sẽ phục hồi từ không tăng trưởng trong năm 2023 lên mức tăng trưởng 10-15% trong năm 2024. Định giá rẻ của thị trường và một vài yếu tố hỗ trợ khác sẽ thúc đẩy thị trường tăng vào đầu năm.

Đánh giá của VinaCapital nhấn mạnh về hệ thống giao dịch KRX mới mà HoSE đang cùng các thành viên thị trường thử nghiệm. Nếu hệ thống này đi vào vận hành trong quý I thì sẽ giúp giải quyết một số vấn đề kỹ thuật, qua đó có thể giúp thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi vào khoảng cuối năm, theo chỉ số FTSE-Russell EM.

Nếu mọi việc diễn ra như vậy thì Việt Nam có thể được nâng hạng lên theo chỉ số MSCI-EM trong vài năm tới.

Chuyên gia VinaCapital đánh giá nền kinh tế nói chung cũng như lợi nhuận doanh nghiệp đã tăng trưởng yếu vào nửa đầu năm 2023. Điều này có thể sẽ dẫn đến mức lợi nhuận tăng vọt của các công ty trong cùng kỳ năm mới 2024, do hiệu ứng so sánh nền thấp, là điểm hấp dẫn các nhà đầu tư.

GDP của Việt Nam trong quý IV đã tăng 6,7%, gấp đôi tốc độ 3,3% của quý I. Diễn biến này là đáng quan tâm vì cho thấy nền kinh tế đang trên đà phục hồi.

Các yếu tố hỗ trợ

Tiếp tục phân tích về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên gia VinaCapital dự báo lợi nhuận giữa các ngành sẽ có phân hóa. Theo đó, lợi nhuận của các công ty tiêu dùng niêm yết có thể đã giảm hơn 20% năm ngoái tiêu dùng trong nước giảm, nhưng có thể sẽ tăng hơn 30% năm nay khi tâm lý và chi tiêu hồi phục.

Tương tự, lợi nhuận của các nhà phát triển bất động sản, không tính Vinhomes, có thể từ mức giảm 51% năm ngoái lên mức tăng 109% năm nay.

Lý do loại trừ mã VHM khỏi phân tích là quy mô của Vinhomes lớn hơn nhiều so với các đơn vị khác trong ngành, với giá trị vốn hóa gấp sáu lần so với nhà phát triển bất động sản niêm yết lớn thứ hai.

Ngoài ra, lợi nhuận của VHM dự kiến sẽ giảm khoảng 20% trong năm nay sau khi đã tăng gần 30% trong năm 2023, mà lý do chủ yếu là từ thời gian ghi nhận doanh thu của công ty.

Các ngành mà VinaCapital đánh giá cao về tiềm năng lúc này là công nghệ thông tin, một số ngân hàng, nhà phát triển bất động sản, doanh nghiệp hàng tiêu dùng không thiết yếu, và công ty chứng khoán.

Lợi nhuận của các công ty tiêu dùng niêm yết dự kiến sẽ hồi phục từ mức giảm 22% trong năm 2023 lên tăng 33% trong năm 2024. Tuy nhiên, cũng phải tính đến mức độ cải thiện của ngành bán lẻ, từ mức tăng trưởng 7,1% trong năm 2023 lên 7,5% trong năm 2024. Trong đó, tiêu dùng nội địa (không tính du khách nước ngoài) dự kiến sẽ tăng từ mức 2-3% trong năm 2023 lên 7-8% trong năm 2024.

Các nhóm ngành tiềm năng

Chuyên gia VinaCapital dự báo cổ phiếu ngân hàng sẽ hưởng lợi nhờ tăng trưởng lợi nhuận sẽ cải thiện từ khoảng 7% trong năm 2023 lên 18% trong năm 2024. Định giá cổ phiếu ngân hàng tại Việt Nam hiện thấp hơn một độ lệch chuẩn so với trung bình năm năm (hiện đang giao dịch ở mức khoảng 1,8x P/B so với khoảng 17% ROE dự kiến vào năm 2024).

Cơ sở của dự báo tăng trưởng lợi nhuận ấy đến sự tăng trưởng tín dụng nhanh chóng đối với cả nhà phát triển bất động sản và người mua nhà, phù hợp với kỳ vọng về sự phục hồi khiêm tốn trong phát triển bất động sản năm nay.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ngành công nghệ thông tin gắn liền với cái tên FPT. Kinh doanh outsourcing phần mềm của FPT tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, giúp đẩy doanh thu công ty vượt qua mức 1 tỷ USD lần đầu tiên vào năm ngoái. Tuy vậy, tổng doanh thu của FPT sẽ chỉ tăng từ 20% trong năm 2023 lên 24% trong năm 2024.

FPT hưởng lợi từ sự tăng trưởng mạnh mẽ liên tục trong chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu, nhất là lĩnh vực phát triển phần mềm quản lý tiện ích, phát triển phần mềm tích hợp trong các loại tivi thông minh. Đáng chú ý, hãng công nghệ này năm ngoái đã ra mắt mảng phần mềm ô tô, với khách hàng ban đầu bao gồm Hyundai, Honda và Volvo.

Còn với các công ty chứng khoán Việt Nam, lợi nhuận dự kiến sẽ tăng nhanh, từ mức 14% trong năm 2023 lên 38% trong năm 2024. Lãi suất thấp sẽ hỗ trợ giao dịch ký quỹ nhiều hơn và các hoạt động ngân hàng đầu tư bị hoãn vào năm ngoái do nền kinh tế chậm chạp có khả năng sẽ được tiếp tục trong năm nay.

Đây là những ngành sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 này.

Ngọc Diệp