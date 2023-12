Ngày 15-12, Công an TP.HCM cho biết, Công an quận Tân Bình tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Lanh (20 tuổi, quê Cà Mau) về điều tra vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy .

Ngoài ra, Công an cũng lấy lời khai, sàng lọc nhóm bốn nam nữ thanh niên sau khi phát hiện họ sử dụng ma túy.

Công an ập vào căn nhà, phát hiện nhóm người đang sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Theo đó, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, lúc 3 giờ 45 cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma tuý, Công an quận Tân Bình phối hợp với Công an Phường 15 kiểm tra hành chính tại nhà số 87/117/5 Nguyễn Sỹ Sách. Tại đây công an phát hiện nhóm năm người người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an sàng lọc, xử lý với những người liên quan. Ảnh: CA

Khám nghiệm hiện trường, Công an thu giữ một đĩa sứ trắng hình tròn và một thẻ nhựa xanh, một ống hút được quấn bằng tờ tiền đồng nằm trên khay nhựa đỏ, một máy chiếu đèn và một loa bluetooth.

Lanh được xác định đã bán ma túy cho nhóm người để sử dụng. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, bốn người trong số này dược xác định dương tính với ma túy. Họ thừa nhận mua “hàng” và thuê phòng từ Nguyễn Hữu Lanh với giá 2,8 triệu đồng để cùng nhau sử dụng ma túy.

Ma túy bị công an phát hiện. Ảnh: CA

Tại phòng phía sau lầu một, Công an phát hiện và bắt giữ Lanh. Người này khai nhận đã cất giấu ma túy gồm một gói nylon bên trong có chứa ba gói ny lon đều chứa tinh thể màu trắng, hai gói nylon mỗi gói đều chứa bốn viên nén màu vàng; một gói nylon chứa ba viên nén màu vàng và bột màu vàng trên dây rèm cửa sổ.

Các dụng cụ để sử dụng ma túy bị công an phát hiện. Ảnh: CA

Số ma tuý này, Lanh khai nhận do một người tên Hiếu cung cấp, giá một gói là 2,5 triệu đồng.

Lanh được Hiếu thuê lại với tiền công là 9 triệu/ tháng và mới làm được chín ngày.

Nguyễn Tân