Nhóm phá két sắt trộm tiền tỉ bị bắt sau gần 5 tháng gây án

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ ba trong bốn thủ phạm gây ra vụ trộm 1,3 tỉ đồng ở huyện Tân Châu.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh vừa bắt giữ Lê Hữu Hùng (tự Hùng Kì, 37 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành, Bình Phước) và Nguyễn Thị Ngọc Hoa (44 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, Bình Phước) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Cùng thực hiện vụ trộm với Hùng và Hoa còn có Mai Thị Chi (46 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) và Nguyễn Đình Dũng (29 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, Bình Phước).

Hiện Dũng đã bị Công an huyện Hớn Quản bắt giữ.

Theo điều tra, sau nhiều ngày quan sát, nắm quy luật hoạt động của gia đình ông Đắc, đến ngày 29-5, phát hiện gia đình ông Đắc đi vắng, Hoa và Chi gọi điện báo cho Hùng và Dũng từ tỉnh Bình Phước qua nhà ông. Tại đây, Dũng và Hùng dùng kìm cộng lực cắt cửa sổ vào nhà rồi cạy két sắt lấy 1,3 tỉ đồng.

Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, hung thủ trộm cắp chuyên nghiệp và thông thuộc địa bàn đi lại, trước khi gây án đã nghiên cứu tỉ mỉ quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân nên công an xác lập chuyên án đấu tranh, truy bắt.

Chiều tối 16-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Tân Châu bắt giữ được Hùng và Hoa, thu giữ một mô tô BKS 93B1-400.44, một kiềm cộng lực, hai xà beng, hai điện thoại di động và một số đồ vật, tài liệu chứng cứ khác có liên quan.

Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành truy bắt Mai Thị Chi, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước di lý Dũng về Tây Ninh để điều tra, xử lý theo quy định.

Phú Nhuận: Chiến sĩ dân quân bắt kẻ cướp giật điện thoại (PLO)- Phát hiện tiếng tri hô, chiến sĩ Nguyễn Đức Việt nhanh chóng ngăn chặn, bắt giữ nghi phạm giật điện thoại.

VÕ TÙNG