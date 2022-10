Phú Nhuận: Chiến sĩ dân quân bắt kẻ cướp giật điện thoại

(PLO)- Phát hiện tiếng tri hô, chiến sĩ Nguyễn Đức Việt nhanh chóng ngăn chặn, bắt giữ nghi phạm giật điện thoại.

Ngày 16-10, Công an quận Phú Nhuận đang tạm giữ VNA (SN 1991, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin, sáng cùng ngày, Tổ tuần tra Công an – quân sự phường 1, quận Phú Nhuận thực hiện tuần tra trên địa bàn. Khi đến trước số nhà 334 đường Phan Đình Phùng, một phụ nữ bất ngờ tri hô “cướp, cướp”. Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Đức Việt, chiến sĩ dân quân thường trực phường 1 và tổ tuần tra nhanh chóng ngăn chặn và bắt giữ.

Nam thanh niên sau đó được đưa về trụ sở Công an phường 1 làm rõ. Tại cơ quan công an, người này khai tên VN. (SN 1991, thường trú Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6). Công an cũng thu giữ 1 điện thoại Iphone, 3 điện thoại khác và 4 gói ny long màu trắng (nghi là chất cấm). Riêng chiếc điện thoại Iphone được Công an phường 1 bàn giao cho chị TH. (nạn nhân vừa bị giật điện thoại).

Hiện thanh niên đang được cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra mở rộng.

