CSGT TP.HCM theo định vị, truy bắt kẻ cướp giật

(PLO)- Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, Đội Tuần tra Dẫn đoàn (PC08) nhận thông tin của người dân nên nhanh chóng truy đuổi, bắt giữ kẻ gây án.

Tối 2-10, Đội Tuần tra Dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt TP.HCM (PC08) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại giao lộ đường Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng (quận 3).

Khoảng 23 giờ 30, Đội tuần tra nhận được tin báo từ chị NTG về việc chị PĐYN (cùng quê Gia Lai, bạn chị Giang) vừa bị cướp giật điện thoại.

Ngay lập tức cán bộ phụ trách đội làm nhiệm vụ đã điều động chiến sĩ dùng xe chuyên dụng để truy bắt hai nam thanh niên gây án thông qua định vị thiết bị từ điện thoại của nạn nhân.

Trong quá trình truy bắt, lực lượng 363 Công an TP.HCM cũng có mặt và kịp thời hỗ trợ.

Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường, khi đến số 17B đường Út Tịch (phường 4, quận Tân Bình), xe của hai thanh niên đã bị lực lượng chức năng ép ngã.

Cả hai để lại xe bỏ chạy vào các hẻm nhỏ để thoát thân. Một người bị bắt giữ, người còn lại đã tẩu thoát.

Chiếc điện thoại của nạn nhân bị ném bỏ trong lúc tháo chạy cũng được tìm thấy gần hiện trường.

Kẻ bị bắt được xác định là Huỳnh Quốc Thiện (20 tuổi, quê Bình Định).

Theo lời khai ban đầu, khi đi trên đường, Thiện và một người khác phát hiện chị PĐYNi đang sử dụng điện thoại nên ra tay cướp giật.

Sau đó, cả hai bỏ chạy về đến phường 4, quận Tân Bình thì Thiện bị lực lượng chức năng bắt giữ, thanh niên ngồi sau đã tẩu thoát.

Có mặt tại công an để nhận lại điện thoại, chị PĐYN cho biết mình vừa vào TP.HCM để nhập học. “Tôi vừa rút điện thoại để tìm địa chỉ thì bị giật. Tôi chỉ có thể la cướp, cướp nhưng không đuổi theo kịp. Rất may các anh công an đã truy bắt và tìm lại được điện thoại giúp tôi…” - chị Nhi kể lại.

Khoảng 1 giờ ngày 3-10, sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã đưa Huỳnh Quốc Thiện cùng phương tiện và tang vật bàn giao cho Công an phường 4, quận Tân Bình để tiếp tục xử lý theo quy định.

Được biết, trước đó Thiện đã có tiền án về tội cướp giật tài sản và ra tù hồi tháng 9-2021.

BẢO PHƯƠNG